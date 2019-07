Dân phượt cũng thèm khát sở hữu camera gắn ngực của CSGT Việt Nam

Hôm qua, những hình ảnh chi tiết về chiếc camera gắn ngực của CSGT Việt Nam xuất hiện trên nhiều trang báo đã thu hút sự chú ý của số lượng không nhỏ người đam mê công nghệ. Được biết chiếc camera này được trang bị cho CSGT nhằm tăng tính minh bạch trong quá trình thi hành công vụ, ngăn chặn những hành vi xấu của người vi phạm và cả CSGT. Chiếc camera giám sát nhỏ gọn được các chiến sĩ CSGT gắn lên ngực áo hoặc mang ở cổ với dây đeo phụ trợ. Nó chỉ nặng 150g và có thể ghi lại hình ảnh với độ phân giải HD+ rất ấn tượng. Thật bất ngờ khi chiếc camera gắn ngực của CSGT ngoài gây ấn tượng với cộng đồng đam mê công nghệ thì nó còn được nhiều bạn trẻ chú ý bởi các tính năng và thông số của nó. Cụ thể, camera này có trọng lượng chỉ 150g, kích thước 77 x 57 x 26 mm, cảm biến CMOS 36Mp (Ảnh) và 5Mp (Video). Camera này cũng được tích hợp định vị GPS, có màn hình 2.0 inch để xem lại file ghi hình, thời lượng quay liên tục 8 tiếng, có đèn hồng ngoại hỗ trợ ghi hình ban đêm. Khi những hình ảnh và thông tin của chiếc camera gắn ngực được chia sẻ đến các fanpage, diễn đàn công nghệ và du lịch, nhiều cư dân mạng đã ngay lập tức so sánh nó với những action cam phổ biến hiện nay. Nhiều bạn trẻ, thành viên các group phượt đã bày tỏ mong muốn sở hữu một thiết bị tương tự như chiếc camera gắn ngực mới trang bị cho CSGT Việt Nam. Điều này là dễ hiểu khi xét về tính năng, chiếc "Chest Camera 2019" mà CSGT Việt Nam đang sử dụng cũng có rất nhiều điểm tương đồng với những camera thường được sử dụng để ghi lại hành trình, các action cam sử dụng trong các chuyến du lịch. Nhỏ gọn và mang tính cơ động cao, cùng với việc có thể gắn chắc chắn lên ngực áo và nhiều vị trí khác giúp chiếc camera của CSGT có thể sử dụng được trong rất nhiều hoàn cảnh, công việc khác. Hiện nay vẫn chưa có quy định cụ thể nào về việc sử dụng những loại camera gắn người tương tự như chiếc "Chest Camera" mà CSGT Việt Nam đang sử dụng để giám sát quá trình thi hành công vụ. Chiếc "Chest Camera" được cung cấp bởi hãng Audax đến từ Vương quốc Anh và những người muốn sở hữu nó cho mục đích khác hoàn toàn vẫn được cho phép. Nếu sử dụng mang đi du lịch hoặc đi phượt, chiếc camera gắn người này vẫn có thể phát huy được hết thế mạnh và các tính năng của nó, đáp ứng đủ các nhu cầu về quay phim, chụp ảnh trên hành trình di chuyển. Vậy nếu có nguồn cung cấp hoặc địa chỉ bán chiếc camera gắn người giống của CSGT, tất cả mọi người đều có thể được phép mua và sử dụng. So sánh nhanh với những chiếc action cam phổ biến hiện nay như Gopro Hero 5, 6,7..., chiếc camera gắn người nêu trên hoàn toàn không thua kém về các tính năng, chất lượng hình ảnh ghi lại cũng không phải bàn. Dân phượt, dân du lịch vốn quen sử dụng các máy quay nhỏ gọn gắn trên mũ bảo hiểm hoặc các phụ kiện khác để ghi hình trong các chuyến đi. Nay với dòng thiết bị camera gắn người có nhiều thông số tốt, họ sẽ có thêm một lựa chọn rất hiệu quả. Hiện các trang công nghệ cũng đang tiến hành so sánh rất kỹ lưỡng thông số, chất lượng của chiếc camera gắn người cho CSGT với những thiết bị ghi hình thường được dân du lịch sử dụng. Sự xuất hiện của chiếc camera gắn vô tình đã tạo nên sự đa dạng lựa chọn cho những mục đích sử dụng khác ngoài mục đích giám sát. Video Cảnh sát giao thông VN được trang bị camera trên người - Nguồn: VOA Tiếng Việt@Youtube

