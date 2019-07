Có gì hay ở chiếc PC bỏ túi và cầm tay của MSI?

Máy tính Mini PC CUBI là dòng sản phẩm dành cho các doanh nghiệp và nhân viên văn phòng với kích thước nhỏ gọn, thiết kế tối giản. Trong hình là mẫu CUBI N, sử dụng chip Celeron N4000 (mức giá 3,5 triệu) và Pentinum N5000 (mức giá 4,6 triệu). CUBI N hỗ trợ RAM 8 GB, hai khe cắm ổ cứng M2 kích thước 2,5 inch. Cùng dòng CUBI nhưng ở phân khúc cao hơn là máy tính mini CUBI 3S, có kích thước lớn hơn và nặng hơn gấp đôi so với CUBI N. CUBI 3S hỗ trợ RAM tối đa 32 GB, cấu hình tùy chọn từ CPU Celeron, Pentinum như CUBI N cho đến i3 7100U và i5 7200U. Tuy nhỏ gọn, dòng CUBI có tương đối đầy đủ các cổng kết nối sử dụng trong văn phòng, từ USB type C, HDMI cho đến VGA, cổng LAN. Dòng CUBI cũng dùng chip Intel thế hệ thứ 7, phù hợp với cả những nơi dùng Window 7 và các phần mềm cũ. Các mẫu máy tính bỏ túi CUBI không sử dụng quạt mà tản nhiệt bằng các lá nhôm, đảm bảo kích thước nhỏ gọn và vận hành êm ái. Nhược điểm của dòng CUBI là giá cao hơn 500.000 đến 1 triệu đồng so với các mẫu mini PC của đối thủ. Bên cạnh đó, hệ thống tản nhiệt kém cùng card đồ họa on board cũng là điểm giới hạn. Các ứng dụng văn phòng của Adobe hay thời gian làm việc lâu và liên tục có lẽ không phù hợp với các mẫu PC mini này. Bên cạnh chiếc mini PC CUBI, MSI cũng giới thiệu dòng Trident có kích thước chỉ bằng console nhưng có hiệu năng của PC Gaming. Kích thước nhỏ gọn khiến các mẫu Trident có giá tương đối cao: 30,5 triệu (Trident 3), 46,4 triệu (Trident A) và 64 triệu (Trident X Plus). Hệ thống tản nhiệt được đồng bộ tương đối tốt, bên trên là các khe tản nhiệt có thiết kế hiện đại, đơn giản. Các thanh VGA được gắn dọc, giảm thiểu tình trạng cong vênh khe cắm và tiết kiệm không gian hơn so với các mẫu PC gắn VGA ngang. Trident 3 có mức giá 30,5 triệu đồng chỉ nặng 3,17 kg, sử dụng Intel Core i5 9400 và VGA GTX 1660Ti. Máy hoạt động mượt mà, tốc độ tương đối nhanh và đáp ứng nhu cầu của phần lớn các tựa game online phổ biến như Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO... Trident X Plus là phân khúc cao cấp nhất, có giá lên đến 64 triệu đồng. Chiếc máy này có hệ thống đèn RGB phù hợp với thị hiếu của game thủ Tuy nhiên, vì kích thước tương đối nhỏ gọn, các nâng cấp của người dùng sẽ bị giới hạn ở một số điểm: chỉ có thể thay các VGA có kích thước tương thích và sử dụng chip có hiệu năng không quá cao. Dòng Trident của MSI cạnh tranh cả với những mẫu console đang phổ biến trên thị trường. Ngoài nhỏ gọn, tiện dụng và đồng bộ hóa như console, nó còn thừa hưởng những ưu điểm từ PC như trải nghiệm kho game trên Steam, cấu hình phù hợp với cả những game khủng.

