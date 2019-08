Chi tiết xe đạp trẻ em của Xiaomi giá 2,6 triệu đồng

Xiaomi dường như là một "cửa hàng tạp hóa", bởi ngoài các thiết bị ngoại vi như máy tính bảng điện thoại di động và TV, công ty này còn bán tất cả các sản phẩm khác liên quan đến cuộc sống. Và tất nhiên, công ty Trung Quốc này cũng có những dòng sản phẩm chuyên hướng tới đối tượng trẻ em, mang tên Mi Rabbit. Các sản phẩm có thể liệt kê như đồng hồ thông minh, đồ chơi, xe đẩy... Mới đây, công ty đã bắt đầu bán ra thị trường dòng xe đạp trẻ em Xiaomi từ 3-6 tuổi, với thiết kế khá độc đáo. Xe đạp trẻ em Mi Rabbit này có hai màu xanh và hồng. Nó được thiết kế cho trẻ em cao 90-120cm và chưa có kinh nghiệm đạp xe trước đó. Trong hình là một mẫu màu xanh, với bao bì trông khá chắc chắn và gọn gàng. Bên trong thùng các tông là phần khung xe với các phần gia cố để tránh va chạm trong quá trình vận chuyển. Kích thước của xe không lớn lắm, vẫn còn nhiều chỗ trống bên trong hộp. Hộp phụ kiện nhỏ đi kèm, với biểu tượng bên ngoài giới thiệu các thành phần linh kiện chứa bên trong với số lượng cụ thể. Phụ kiện bao gồm: 2 bánh xe phụ, 2 vỏ bảo vệ bánh sau, 2 vỏ bảo vệ phía bên trong bánh sau, 2 bàn đạp và 2 vỏ bảo vệ hình chữ U phía trước. Nếu trẻ chưa biết đi xe đạp, bánh xe phụ cần được lắp đặt để bảo vệ an toàn, tránh ngã đổ. Nếu trẻ đã đi xe tốt, bánh xe phụ có thể không cần lắp vào. Ngoài các phụ kiện, các công cụ liên quan cũng được chuẩn bị nhà sản xuất chuẩn bị sẵn cho phụ huynh, đỡ mất công mua thêm hoặc tìm kiếm. Việc đầu tiên là lắp bàn đạp cho xe. Để ý kỹ bạn sẽ thấy tất cả các phụ kiện, dù bàn đạp hay bánh phụ đều ghi rõ chiếc nào cho bên trái, bên phải để tránh nhầm lẫn. Người dùng có thể lắp bằng tay, sau đó sử dụng công cụ để siết chặt lại các bộ phận. Sau đó là lắp đặt bánh xe phụ. Ban đầu, xe có phần nắp cho vị trí này, thiết kế đơn giản nhưng chặt, cần tháo ra nếu muốn lắp thêm bánh phụ. Làm theo sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn sẽ biết cần vặn con ốc nào, lắp đặt phụ kiện nào trước sau. Để thuận tiện cho việc vận chuyển và giảm khối lượng đóng gói, tay cầm được xoay 90 độ tại nhà máy. Người dùng chỉ cần cố định bánh trước bằng tay và xoay tay lái về vị trí bình thường là được. Sau một số cài đặt đơn giản, chiếc xe đạp trẻ em đã có thể sử dụng. Nhìn từ bên ngoài, nó mang lại cảm giác nhỏ nhắn, dễ thương, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Thân xe và phuộc trước được làm bằng khung thép. Kết hợp với quy trình đúc phun trong khuôn, toàn bộ thân xe và phuộc trước được bọc lại với nhau. Toàn bộ thân xe được bọc kín, không mang lại cảm giác lạnh lẽo do không nhìn thấy vật liệu kim loại và tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Bạn có thể thấy rằng chiều dài cơ sở giữa hai bánh xe phụ bên trái và bên phải là tương đối lớn. Thiết kế này giúp chiếc xe ổn định hơn và giảm hiện tượng rollover (lật khi xe chạy ở tốc độ cao). Về mặt tay lái, nó đã được tối ưu hóa và thiết kế phù hợp với trẻ em. Thứ nhất là lớp vỏ bằng chất liệu nhựa TPE kháng khuẩn. Ngoài tác dụng chống trượt tốt hơn, nó còn có thể bảo vệ da tay trẻ em khỏi dị ứng. Phanh có hành trình ngắn và được tính toán lực bóp phù hợp với sức khỏe của trẻ. Trên chiếc xe đạp này, để gây thêm hứng thú cho trẻ, nhà sản xuất thiết kế thêm chuông ở bên tay trái. Âm thanh tạo ra khá dễ chịu, đồng thời nó có thể chịu va đập tốt, khó có thể bị hư hại do trẻ nghịch phá. Để giúp trẻ ngồi thoải mái hơn, ghế được thiết kế với hình yên ngựa, được làm từ chất liệu silicon và được xử lý bằng quy trình đóng gói kép. Nó tạo cảm giác mềm mại và thoải mái khi ngồi lên. Ghế này cũng có thể tùy chỉnh chiều cao. Toàn bộ chiếc xe đạp cho trẻ em này không có kim loại sắc nhọn và không có vật liệu kim loại trên bề mặt tiếp xúc. Ngoài ra, nó còn có vỏ bảo vệ ở nhiều nơi, từ bánh trước, bánh sau cho tới phanh và xích. Nó có thiết kế kín hoàn toàn, không có chuyện quấn vào quần áo gây ngã hoặc xây xát cho trẻ. Có thể nói rằng việc bảo vệ "người dùng" an toàn là mục tiêu tối đa trong thiết kế của sản phẩm này.Giá xe đạp Xiaomi là 799 nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Mức giá này hơi cao so với các loại xe đạp trẻ em khác, tuy nhiên nếu xem xét trên chất liệu, thiết kế và các khía cạnh khác thì nó vượt lên về tỷ lệ hiệu suất/giá cả. Trong cùng mức giá, gần như không có sản phẩm có thể cạnh tranh.

Xiaomi dường như là một "cửa hàng tạp hóa", bởi ngoài các thiết bị ngoại vi như máy tính bảng điện thoại di động và TV, công ty này còn bán tất cả các sản phẩm khác liên quan đến cuộc sống. Và tất nhiên, công ty Trung Quốc này cũng có những dòng sản phẩm chuyên hướng tới đối tượng trẻ em, mang tên Mi Rabbit. Các sản phẩm có thể liệt kê như đồng hồ thông minh, đồ chơi, xe đẩy... Mới đây, công ty đã bắt đầu bán ra thị trường dòng xe đạp trẻ em Xiaomi từ 3-6 tuổi, với thiết kế khá độc đáo. Xe đạp trẻ em Mi Rabbit này có hai màu xanh và hồng. Nó được thiết kế cho trẻ em cao 90-120cm và chưa có kinh nghiệm đạp xe trước đó. Trong hình là một mẫu màu xanh, với bao bì trông khá chắc chắn và gọn gàng. Bên trong thùng các tông là phần khung xe với các phần gia cố để tránh va chạm trong quá trình vận chuyển. Kích thước của xe không lớn lắm, vẫn còn nhiều chỗ trống bên trong hộp. Hộp phụ kiện nhỏ đi kèm, với biểu tượng bên ngoài giới thiệu các thành phần linh kiện chứa bên trong với số lượng cụ thể. Phụ kiện bao gồm: 2 bánh xe phụ, 2 vỏ bảo vệ bánh sau, 2 vỏ bảo vệ phía bên trong bánh sau, 2 bàn đạp và 2 vỏ bảo vệ hình chữ U phía trước. Nếu trẻ chưa biết đi xe đạp, bánh xe phụ cần được lắp đặt để bảo vệ an toàn, tránh ngã đổ. Nếu trẻ đã đi xe tốt, bánh xe phụ có thể không cần lắp vào. Ngoài các phụ kiện, các công cụ liên quan cũng được chuẩn bị nhà sản xuất chuẩn bị sẵn cho phụ huynh, đỡ mất công mua thêm hoặc tìm kiếm. Việc đầu tiên là lắp bàn đạp cho xe. Để ý kỹ bạn sẽ thấy tất cả các phụ kiện, dù bàn đạp hay bánh phụ đều ghi rõ chiếc nào cho bên trái, bên phải để tránh nhầm lẫn. Người dùng có thể lắp bằng tay, sau đó sử dụng công cụ để siết chặt lại các bộ phận. Sau đó là lắp đặt bánh xe phụ. Ban đầu, xe có phần nắp cho vị trí này, thiết kế đơn giản nhưng chặt, cần tháo ra nếu muốn lắp thêm bánh phụ. Làm theo sổ tay hướng dẫn của nhà sản xuất, bạn sẽ biết cần vặn con ốc nào, lắp đặt phụ kiện nào trước sau. Để thuận tiện cho việc vận chuyển và giảm khối lượng đóng gói, tay cầm được xoay 90 độ tại nhà máy. Người dùng chỉ cần cố định bánh trước bằng tay và xoay tay lái về vị trí bình thường là được. Sau một số cài đặt đơn giản, chiếc xe đạp trẻ em đã có thể sử dụng. Nhìn từ bên ngoài, nó mang lại cảm giác nhỏ nhắn, dễ thương, đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Thân xe và phuộc trước được làm bằng khung thép. Kết hợp với quy trình đúc phun trong khuôn, toàn bộ thân xe và phuộc trước được bọc lại với nhau. Toàn bộ thân xe được bọc kín, không mang lại cảm giác lạnh lẽo do không nhìn thấy vật liệu kim loại và tạo cảm giác rất nhẹ nhàng. Bạn có thể thấy rằng chiều dài cơ sở giữa hai bánh xe phụ bên trái và bên phải là tương đối lớn. Thiết kế này giúp chiếc xe ổn định hơn và giảm hiện tượng rollover (lật khi xe chạy ở tốc độ cao). Về mặt tay lái, nó đã được tối ưu hóa và thiết kế phù hợp với trẻ em. Thứ nhất là lớp vỏ bằng chất liệu nhựa TPE kháng khuẩn. Ngoài tác dụng chống trượt tốt hơn, nó còn có thể bảo vệ da tay trẻ em khỏi dị ứng. Phanh có hành trình ngắn và được tính toán lực bóp phù hợp với sức khỏe của trẻ. Trên chiếc xe đạp này, để gây thêm hứng thú cho trẻ, nhà sản xuất thiết kế thêm chuông ở bên tay trái. Âm thanh tạo ra khá dễ chịu, đồng thời nó có thể chịu va đập tốt, khó có thể bị hư hại do trẻ nghịch phá. Để giúp trẻ ngồi thoải mái hơn, ghế được thiết kế với hình yên ngựa, được làm từ chất liệu silicon và được xử lý bằng quy trình đóng gói kép. Nó tạo cảm giác mềm mại và thoải mái khi ngồi lên. Ghế này cũng có thể tùy chỉnh chiều cao. Toàn bộ chiếc xe đạp cho trẻ em này không có kim loại sắc nhọn và không có vật liệu kim loại trên bề mặt tiếp xúc. Ngoài ra, nó còn có vỏ bảo vệ ở nhiều nơi, từ bánh trước, bánh sau cho tới phanh và xích. Nó có thiết kế kín hoàn toàn, không có chuyện quấn vào quần áo gây ngã hoặc xây xát cho trẻ. Có thể nói rằng việc bảo vệ "người dùng" an toàn là mục tiêu tối đa trong thiết kế của sản phẩm này. Giá xe đạp Xiaomi là 799 nhân dân tệ (khoảng 2,6 triệu đồng). Mức giá này hơi cao so với các loại xe đạp trẻ em khác, tuy nhiên nếu xem xét trên chất liệu, thiết kế và các khía cạnh khác thì nó vượt lên về tỷ lệ hiệu suất/giá cả. Trong cùng mức giá, gần như không có sản phẩm có thể cạnh tranh.