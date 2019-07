Chi tiết Nokia 2.2 - smartphone chạy Android 9, giá 2,1 triệu đồng

Nokia 2.2 được giới thiệu lần đầu tại sự kiện MWC 2019 vào cuối tháng 2. Sau hơn 4 tháng, HMD Global mới mang model này về thị trường Việt Nam. Máy được hoàn thiện bằng nhựa polycarbonate mang đến cảm giác cầm nắm không quá cao cấp và cứng cáp. Tuy nhiên, nếu so với phiên bản tiền nhiệm, model này mang đến sự liền mạch và có độ hoàn thiện tốt hơn. Về tổng thể, máy khá gọn nhẹ, người dùng có thể dễ dàng cầm nắm và sử dụng bằng một tay. Điện thoại Nokia 2.2 có màn hình IPS LCD 5,7 inch, độ phân giải HD+ và tỷ lệ 19:9. Nếu so với các đối thủ trong phân khúc, viền trên của máy được làm mỏng hơn nhờ vào phần notch hình chữ U chứa camera selfie 5 MP. Màn hình của model này cho khả năng hiển thị khá, độ sáng không quá cao và góc nhìn hẹp. Smartphone Nokia 2.2 được trang bị tính năng giống như Always On Display của Samsung, có thể hiển thị thời gian và các thông báo khi màn hình đã tắt. Giống như Nokia 3.2, bên cạnh trái của Nokia 2.2 có phím chuyên dụng kích hoạt trợ lý ảo Google Assistant. Theo đại diện của HDM Global, những model được ra mắt trong năm 2019 của hãng đều sẽ có phím chuyên dụng này. Nokia 2.2 dùng chip Mediatek MT6761, RAM 2 GB và bộ nhớ 16 GB. Trải nghiệm thực tế khi mở ứng dụng, model này cho tốc độ phản hồi không quá nhanh, đôi khi có tình trạng lag nhẹ. Camera chính của máy có độ phân giải 13 MP. Giao diện chụp ảnh của model này đơn giản, chỉ có một số chế độ như toàn cảnh, HDR, ảnh vuông. Máy được cài sẵn hệ điều hành Android 9.0, viên pin có dung lượng 3.000 mAh. Model này còn được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt, cho tốc độ mở khóa khá chậm. Nokia 2.2 có giá 2,1 triệu đồng, model này cạnh tranh với những đối thủ như Realme C1, Huawei Y6 Prime 2018 hay Vsmart Joy 1+. Nokia 2.2 nổi bật với thiết kế cứng cáp, chạy Android 9, tuy nhiên điểm yếu của model này đến từ camera cho chất lượng chụp trung bình và cấu hình không quá mạnh trong phân khúc. Video Đánh giá nhanh Nokia 2.2 - Nguồn: X Studio@Youtube

