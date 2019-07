Cận cảnh Galaxy A80 phiên bản Black Pink khiến fan cuồng ngây ngất

Bộ sản phẩm Samsung Galaxy A80 phiên bản đặc biệt có thiết kế gắn liền với hình ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc – đại sứ thương hiệu của dòng Galaxy A. Bộ sản phẩm 3 món, bao gồm: Điện thoại Galaxy A80, tai nghe không dây Galaxy Buds và đồng hồ thông minh Galaxy Watch. Cả 3 thiết bị trong bộ sản phẩm này đều có tông màu đen phối hồng chủ đạo, được lấy cảm hứng từ nhóm nhạc Black Pink. Người hâm mộ Việt Nam có thể đặt mua bộ sản phẩm limited này trên kênh bán hàng trực tuyến Showcase với giá 22,9 triệu đồng. Máy sẽ được giao cho khách từ ngày 9/8. Chiếc Samsung Galaxy A80 Black Pink có màu đen bóng chủ đạo. Đường viền kim loại được sơn màu hồng nổi bật. Mặt lưng có in logo BlackPink màu hồng trong khung vuông. Đây là chiếc Smartphone mạnh mẽ nhất dòng A của nhà Samsung. Máy còn được thiết kể riêng bộ giao diện trẻ trung mang phong cách nhóm nhạc Hàn Quốc. Bộ giao diện này có màn hình chờ tone màu đen, màn hình khóa và hình nền là ảnh của nhóm nhạc BlackPink. Các logo được thiết kế bo tròn có màu nền đen và hình minh họa màu hồng. Đặc biệt, giao diện gọi điện được tinh chỉnh màu hồng trắng vô cùng đáng yêu. Chiếc Galaxy A80 được trang bị cụm 3 camera trượt độc đáo. Máy được tích hợp con chip SnapDragon 730G, Ram 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Màn hình của A80 được thiết kế theo phong cách tràn viền vô cực, kích cỡ 6,7” độ phân giản FullHD+. Đồng hồ thông minh Samsung Galaxy Watch Active phiên bản Black Pink cũng được sơn màu đen chủ đạo ở phần thân máy. Dây đeo cao su được thiết kế màu hồng ton-sur-ton với chủ đề BlackPink. Giao diện hiển thị kết hợp các màu chủ đạo trắng - hồng và đen, thể hiện được dấu ấn độc đáo của ban nhạc Hàn Quốc. Máy có trọng lượng nhẹ, thiết kế mỏng và sang trọng, có khả năng theo dõi sức khỏe và tập luyện thể thao. Món cuối cùng trong bộ sản phẩm limited này là chiếc tai nghe Samsung Galaxy Buds màu đen hồng thời thượng. Phần hộp pin được thiết kế màu đen với logo BlackPink nổi bật được in chính giữa. Khi mở nắp ra, phần thân bên trong màu hồng nổi bật ngay lập tức đập vào mắt người dùng. Hai chiếc tai nghe đen được phối màu hồng một cách khéo léo, tạo điểm nhấn trẻ trung mà vẫn giữ lại nét sang trọng cho người dùng. Tai nghe được đảm bảo chất lượng âm thanh bởi hãng AKG danh tiếng. Thiết bị có thời lượng pin 6 tiếng và có thể mở rộng qua hộp sạc đi kèm. Ngoài ra, để chiều lòng fan hâm mộ, Samsung cũng phát hành riêng một chiếc ốp lưng có chữ ký của nhóm nhạc BlackPink. Chiếc case này được làm từ chất liệu cao su, in bóng mờ màu đen. Mặt sau có chữ ký dập nổi của nhóm nhạc Hàn Quốc, kèm theo móc dây màu hồng. Không thể thiếu được, đó là một chiếc dock sạc màu hồng – đen đi kèm trong hộp sản phẩm. Thiết bị cho công suất sạc 15W, có phần thân được bọc bằng chất liệu vải. Logo BlackPink màu đen được in chính giữa thân trước, khẳng định dấu ấn của chủ nhân. Video Mở hộp Samsung Galaxy A80 - Nguồn: Tinh tế@Youtube

