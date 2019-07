Camera gắn ngực của cảnh sát quốc tế hiện đại cỡ nào?

Ngày 15/7 vừa qua, hình ảnh lực lượng CSGT đeo camera gắn ngực khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xuất hiện rất nhiều trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của đông đảo cánh tài xế, cũng như người dân. Đa số đều ủng hộ trang bị tân tiến này, nhằm tăng tính minh bạch trong công tác hành pháp. Trên thế giới, lực lượng an ninh cũng đã đưa vào sử dụng nhiều mẫu camera tương tự. Camera gắn ngực của CSGT Việt Nam mang nhãn hiệu Audax - hãng có trụ sở tại Anh quốc. Dù chỉ nặng 150g và có kích thước tương đương một bao thuốc lá, nhưng thiết bị này lại sở hữu cảm biến ảnh độ phân giải lên tới 36Mpx. Ống kính của máy cho góc nhìn rộng 140°. Nó còn được trang bị 2 đèn hồng ngoại, giúp tăng cường khả năng quan sát ban đêm. Máy có khả năng chống bụi và chống nước theo chuẩn quốc tế IP67. Viên pin 3.200mAh giúp tăng ghi hình liên tục tới 8 giờ. Từ những năm 2012, camera gắn ngực hoặc gắn đầu đã bắt đầu được lực lượng cảnh sát ở Mỹ đưa vào sử dụng. Giai đoạn từ năm 2015 đến 2017, dưới thời tổng thống Obama, một chiến dịch trang bị camera diện rộng đã được triển khai tới các đơn vị ở khắp 45 bang và tiêu tốn tới hơn 58 triệu USD, tuy nhiên lại cho thấy tính hiệu quả trong các hoạt động thực tiễn. Trên hình là mẫu camera có mã hiệu L3 được gắn trước ngực một chiến sĩ cảnh sát thuộc Cục cảnh sát vùng Bắc Charleston – Mỹ. Trong một thông báo được phát đi, Thị trưởng thành phố New York, Mỹ đã đồng ý trang bị camera cho hơn 20.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra, kiểm soát và điều tra. Trên hình là mẫu camera gắn ngực của hãng Safariland VieVu. Nhãn hiệu này rất nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất và buôn bán trang thiết bị, khí tài quân dụng. Vievu cũng đồng thời cung cấp rất nhiều giải pháp camera cho các thành phố khác trên toàn nước Mỹ, cũng như các nước trên thế giới. Trong quý 4 năm 2018, lực lượng cảnh sát tuần tra ở thành phố Minneapolis, Mỹ đã ghi hình tới trên 90% thời lượng ca tuần tra của họ. Tính trung bình, mỗi ngày sở cảnh sát thu về 1.563 video giám sát. Thậm chí, ngay cả lực lượng tác chiến đặc biệt SWAT cũng sử dụng các thiết bị này. Loại camera được các chiến sĩ cảnh sát Minneapolis sử dụng là thiết bị gắn trước bụng, của hãng Axon. Thiết bị này cũng được cục cảnh sát thành phố Los Angeles, Columbus, San Jose… sử dụng. Hãng Axon cũng thắng rất nhiều gói thầu cung cấp camera cảnh sát ở châu Âu. Điển hình là loại camera Reveal Media mang mã hiệu RS3-SX được các chiến sĩ cảnh sát ở Anh trang bị. Điểm nổi trội nhất của dòng thiết bị này là khả năng tự động upload video lên mạng để theo dõi hoặc lưu trữ. Tính năng ưu việt này loại bỏ gần như mọi khả năng tiêu cực phát sinh. Video CSGT được trang bị camera đeo cổ khi làm việc - Nguồn: VTC Now

