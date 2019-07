Cầm 10 triệu trong tay, mua ngay điện thoại gì là "ngon" nhất?

Đứng đầu danh sách nên mua, chắc chắn là mẫu điện thoại Huawei Mate 20 Pro, đến từ “anh hàng xóm tốt bụng”. Dù đã có tuổi đời gần 1 năm, tuy nhiên mẫu máy từng là flagship này vẫn rất tuyệt vời. Điểm trừ duy nhất, giá của Mate 20 Pro hiện tại giá khá cao, khoảng 14 triệu đồng. Tuy nhiên bù lại, các cửa hàng đều sẵn sàng cho khách hàng mua trả góp 0% lãi suất. Huawei Mate 20 Pro được trang bị tính năng nhận diện khuôn mặt 3D, cụm 3 camera do hãng quang học trứ danh của Đức – Leica phát triển. Cấu hình của Mate 20 Pro vẫn chưa hề bị lỗi thời, nếu tính đến thời điểm hiện tại. Máy được hoàn thiệt rất tốt và đi kèm viên pin khủng 4.200mAh. Dễ thở hơn, ở mức giá 11–12 triệu đồng là chiếc Xiaomi Mi 9. Trong phân khúc giá này, có thể nói Mi 9 đứng ở vị trí “độc cô cầu bại”. Chiếc smartphone này sở hữu cấu hình tương đương với những mẫu máy có giá trên dưới 20 triệu đồng. Không có gì phải bàn cãi về một chiếc máy đáp ứng đầy đủ ba tiêu chí: ngon – bổ – giá rẻ hợp lý! Xiaomi Mi 9 sở hữu một thiết kế long lanh, chức năng chụp ảnh rất nịnh mắt. Màn hình giọt nước tràn viền bo cong cả 4 cạnh đem lại hiệu ứng thị giá rất đã mắt. Tuy nhiên, đánh đổi mức giá dễ thở lấy thiết kế đẹp, cấu hình khủng, Mi 9 buộc phải hy sinh: màn hình có chất lượng hiển thị không quá xuất sắc mà chỉ chấp nhận được. Máy cũng không được trang bị tính năng chống nước. Góp mặt vào danh sách các điện thoại đáng mua trong tầm giá 10 triệu là chiếc Samsung Galaxy S10e, tới từ quê hương của HLV Park Hang-seo. Mẫu máy có thiết kế nhỏ gọn này dành cho những người ưa thích sự tiện dụng: cần smartphone nhỏ gọn nhưng vẫn phải mạnh mẽ. Samsung Galaxy S10e sở hữu một cấu hình mạnh mẽ ngang ngửa S10. Màn hình lạ mắt, cho chất lượng hiển thị tuyệt vời, camera chất lượng rất tốt. Máy có thiết kế hiện đại, được hoàn thiện tốt, cho cảm giác cầm nắm rất sang trọng. Điểm trừ là máy được bán với số lượng khá ít tại Việt Nam. Tiếp theo là đại diện đến từ chính Việt Nam, chiếc Vsmart Active 1. Đây là chiếc smartphone có mức giá tầm trung đi cùng với một cấu hình rất tốt. Khách hàng hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào sản phẩm made in Việt Nam của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Vsmart Active 1 cho hiệu năng tốt, máy chạy mượt. Camera chụp ảnh tốt trong tầm giá. Mẫu máy này có thiết kế đơn giản, nhưng vẫn đẹp và hiện đại. Màn hình to, bo tròn 4 cạnh, chiếm gần hết mặt trước. Chiếc máy rất thích hợp với những người không muốn chi quá 5 triệu cho một chiếc điện thoại. Xếp cuối bảng xếp hạng là Redmi Note 7. Chiếc điện thoại tầm trung này làm mưa làm gió, khiến nhiều đối thủ phải lao đao, trong thời gian gần đây. Redmi Note 7 có cấu hình ngang cơ Vsmart Active 1, được bán với mức giá cũng tương đương, nhưng lại sở hữu một thiết kế trẻ trung hơn. Redmi Note 7 ăn điểm nhất ở màn hình giọt nước, bo cong tràn viền cả 4 cạnh. Mặt lưng được thiết kế hiệu ứng chuyển màu bắt mắt, như trên những chiếc điện thoại cao cấp. Máy cũng được bổ sung tính năng vuốt cạnh màn hình, thay vì sử dụng hàng phím ảo điều hướng truyền thống. Xiaomi Redmi Note 7 chỉ có một điểm trừ rất nhỏ, là camera chụp hình chưa được tốt lắm. Tuy nhiên, người dùng có thể dễ dàng tải về và cài đặt Google Camera để khắc phục nhược điểm trên. Video Top 4 điện thoại Flagship như mới giá chỉ 10 triệu - Nguồn: Dương Dê@Youtube

