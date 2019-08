Buôn lậu iPhone giả lãi khủng: Chớ dại để nhận cái kết thảm!

Theo thông tin được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, lô sản phẩm trong vụ án bao gồm hơn 40.000 chiếc iPhone giả và nhiều linh kiện, phụ kiện điện tử giả mạo nhãn hiệu Apple. Chủ hàng tinh vi đến mức vận chuyển riêng lẻ các nhãn mác Apple, không đi chung với lô hàng giả trên.Bị cáo trong vụ án buôn lậu hàng giả này được xác định danh tính là Jeff Li, mang quốc tịch Trung Quốc. Li sống ở Mỹ bằng visa sinh viên. Sau khi bị bắt, người này đã nhận tội tại tòa án New Jersey với hành vi buôn lậu iPhone giả.Từ tháng 7/2009 đến 2/2014, Li đã thực hiện trót lọt thành công nhiều vụ tuồn hàng giả Apple vào thị trường nội địa Mỹ. Tiền thu được từ những vụ buôn bán iPhone giả thường đổ về tài khoản của những kẻ cầm đầu ở bang Florida và New Jersey. Sau đó, số tiền này được gom và chuyển cho một tài khoản ở Ý, nhằm che đậy dấu vết.Theo số liệu mà Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cung cấp, sổng số tiền được chuyển vào các tài khoản ở nước ngoài do Li kiểm soát lên tới 1,1 triệu USD. Đường dây buôn lậu này còn liên quan tới một công ty có tên là “Dream Digitals”. Các đồng phạm của Li gồm: Andreina Becerra, Roberto Volpe và Rosario LaMarca. Tòa tuyên án Jeff Li 37 tháng tù giam, trong khi đó, Becerra bị quản chế 3 năm, Volpe nhận 22 tháng tù giam thì Jeff Li và LaMarca cùng phải gánh chịu mức án 37 tháng tù. Ở Việt Nam, từ đầu năm công an đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây, vụ buôn lậu điện thoại từ nước ngoài. Theo quy định, điện thoại di động nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông). Hành khách nhập cảnh đường hàng không vào Việt Nam, khi làm thủ tục hải quan, ngoài vật dụng phục vụ chuyến đi, được phép mang theo 1 điện thoại di động không cần đăng ký kiểm tra chất lượng nhưng vẫn phải nộp thuế nếu trị giá hải quan vượt quá 10 triệu đồng, vận chuyển từ 2 cái trở lên ngoài nộp thuế phải thực hiện thủ tục kiểm tra chất lượng. Video Hải quan bắt giữ lô hàng 250 chiếc iPhone Xs nhập lậu - Nguồn: Phạm Lý Thành@Youtube

