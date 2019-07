Đây là bản dựng của chiếc iPhone Pro. Nó được tạo ra bởi nhà thiết kế Jermaine Smit từ trang Concept Creator. Máy có ngoại hình tổng thể tương tự chiếc iPhone XS Max, tuy nhiên phần notch đã được loại bỏ, giúp tối ưu không gian hiển thị mặt trước. Hệ thống camera selfie của máy được đặt ở dưới màn hình, tương tự công nghệ mà Oppo giới thiệu tại triển lãm MWC 2019 Thượng Hải. Tuy nhiên, nhà thiết kế buộc phải loại bỏ cảm biến Face ID trên máy do không còn vị trí đặt cụm camera TrueDepth. Bù lại, máy sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, cho tốc độ nhận diện và khả năng bảo mật tốt hơn so với vân tay quang học. Cạnh đáy của máy chứa loa ngoài stereo, micro thoại và cổng sạc USB-C hỗ trợ sạc nhanh. Mặt lưng của máy chứa hệ thống 3 camera đặt nằm ngang gồm một ống kính thường, một ống kính góc siêu rộng và một ống kính tiềm vọng. Việc được tích hợp cụm 3 camera sẽ cho phép máy có thể chụp ảnh tốt hơn trong nhiều điều kiện khác nhau. Ngoài ra, điện thoại iPhone này cũng hỗ trợ tính năng sạc ngược không dây cho các thiết bị như AirPods. Đây là tính năng được học hỏi từ đối thủ Samsung Galaxy S10. Cạnh viền của máy được hoàn thiện từ thép không gỉ. Phần thân máy cũng được làm mỏng hơn so với thế hệ iPhone X hay XS. Cần gạt nhanh chuyển đổi giữa các chế độ âm thanh sẽ được đặt dọc theo thân máy, thay vì nằm ngang như trước.Điện thoại iPhone Pro cũng sẽ có 2 phiên bản với các kích thước khác nhau, tùy thuộc theo nhu cầu và sở thích của người dùng. 2 phiên bản này sẽ không có sự khác biệt về phần cứng xử lý. Đây là một ý tưởng khá độc đáo khi thiết bị trở nên liền mạch, bóng bẩy hơn. Tuy nhiên, nó khó có thể trở thành hiện thực bởi hiện tại công nghệ camera ẩn dưới màn hình vẫn đang được phát triển và chưa hoàn thiện. Video Bản dựng iPhone Pro - camera selfie ẩn dưới màn hình, vân tay siêu âm

