ĐH Mở TP HCM xây giảng đường 133 tỷ đồng tại Đồng Nai

Trường ĐH Mở TP HCM khởi công dự án giảng đường tại Đồng Nai với tổng vốn hơn 133 tỷ đồng. Công trình đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 4.500 sinh viên

GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Trường Đại học Mở TP HCM khởi công xây dựng một khối giảng đường mới tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Dự án này là một bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2021-2030.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng, khối giảng đường 2C sẽ có quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 12.697 m². Công trình được thiết kế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường. Dự kiến, giảng đường sẽ hoàn thành sau 360 ngày thi công và sẵn sàng đón sinh viên vào tháng 9-2026.

Khi đi vào hoạt động, giảng đường mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 4.500 sinh viên chính quy. Hơn thế nữa, công trình này còn tạo nền tảng cơ sở vật chất vững chắc cho kế hoạch thành lập Phân hiệu Trường Đại học Mở TP HCM tại tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, GS-TS Nguyễn Minh Hà cho biết, dự án góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030.