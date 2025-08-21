Hà Nội

ĐH Mở TP HCM xây giảng đường 133 tỷ đồng tại Đồng Nai

Trường ĐH Mở TP HCM khởi công dự án giảng đường tại Đồng Nai với tổng vốn hơn 133 tỷ đồng. Công trình đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 4.500 sinh viên

Lâm Vũ
33333.jpg
GS-TS Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM phát biểu tại lễ khởi công.

Trường Đại học Mở TP HCM khởi công xây dựng một khối giảng đường mới tại phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai. Dự án này là một bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn 2021-2030.

Dự án với tổng mức đầu tư hơn 133 tỷ đồng, khối giảng đường 2C sẽ có quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng lên tới 12.697 m². Công trình được thiết kế với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị hiện đại, thân thiện với môi trường. Dự kiến, giảng đường sẽ hoàn thành sau 360 ngày thi công và sẵn sàng đón sinh viên vào tháng 9-2026.

Khi đi vào hoạt động, giảng đường mới sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho gần 4.500 sinh viên chính quy. Hơn thế nữa, công trình này còn tạo nền tảng cơ sở vật chất vững chắc cho kế hoạch thành lập Phân hiệu Trường Đại học Mở TP HCM tại tỉnh Đồng Nai trong tương lai.

Theo Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, GS-TS Nguyễn Minh Hà cho biết, dự án góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất nhằm đáp ứng quy mô đào tạo, phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2021-2030.

Cà Mau: Khởi công dự án nâng cấp tuyến đường 38 tỷ đồng vào Khu căn cứ Tỉnh ủy

Công trình nâng cấp tuyến đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc Cà Mau) đã khởi công, với tổng đầu tư hơn 38 tỷ đồng, mang ý nghĩa lịch sử và kinh tế.

Sáng 18/8, UBND xã Vĩnh Phước phối hợp với Ban Quản lý Dự án khu vực Phước Long tổ chức Lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường dẫn vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau). Đây là công trình trọng điểm được triển khai để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Vĩnh Phước lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, dự kiến diễn ra trong 2 ngày 21-22/8/2025.

2.jpg
Đại biểu tham dự Lễ khởi công dự án nâng cấp tuyến đường dẫn vào Khu căn cứ Tỉnh ủy Bạc Liêu (nay thuộc tỉnh Cà Mau)
TPHCM: 86 phường, xã cho phép đăng ký xe trực tuyến

Người dân tại 86 phường, xã ở TPHCM có thể đăng ký xe trực tuyến mà không cần mang xe đến kiểm tra thực tế, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Ngày 18/8, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP HCM (PC08) đã công bố 86 điểm công an phường, xã trên địa bàn có chức năng thực hiện đăng ký xe trực tuyến toàn trình. Theo đó, người dân có thể hoàn tất nhiều thủ tục qua mạng mà không cần mang phương tiện đến trụ sở công an . Cụ thể:

Công an 86 phường, xã có chức năng thực hiện đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ ngồi của người lái xe và các loại xe tương tự xe ô tô con; tất cả thủ tục đăng ký xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay đổi các thông tin của chủ xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng... không yêu cầu đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế.

Đồng Nai tiếp tục "gỡ vướng" vật liệu cho các dự án trọng điểm phía Nam

Nhiều dự án trọng điểm phía Nam thiếu vật liệu, Đồng Nai phải khẩn trương gỡ vướng pháp lý và nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo nguồn cung cho các công trình

Chiều 18/8, tại cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng chủ trì, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân bổ vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm phía Nam.

2-9709.jpg
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Trần Trọng Toàn báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục pháp lý mỏ đá và công tác phân khai vật liệu xây dựng cho các dự án giao thông trọng điểm phía Nam. (Ảnh: Hoàng Lộc)
Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Bản lĩnh thép của Chính phủ của dân, do dân, vì dân

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Truyền thống quý báu của Chính phủ có thể gói gọn trong 8 từ: bản lĩnh, kỷ cương, đoàn kết, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, vì dân. Những khắc nghiệt trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân.