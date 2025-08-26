Hà Nội

ĐH Đồng Nai công bố điểm chuẩn, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất

Trường ĐH Đồng Nai đã công bố kết quả tuyển sinh. Sư phạm Ngữ văn cao nhất, trong khi Kế toán, Quản trị kinh doanh ở mức thấp.

Huyền Hương

Trường Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2025. Theo đó, điểm cao nhất thuộc về nhóm ngành sư phạm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành nghề này.

2.jpg
Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai

Cụ thể, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,51 điểm. Trong khi đó, hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh và Kế toán, cùng ở mức 16 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Đồng Nai tuyển sinh 1.609 chỉ tiêu và sử dụng nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; Kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM công bố điểm chuẩn 2025

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên,ĐHQG TP.HCM đã công bố điểm chuẩn năm 2025 với nhiều ngành tăng mạnh.Ngành Khoa học máy tính tiếp tục dẫn đầu với mức điểm cao nhất.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Số lượng nguyện vọng đăng ký vào trường năm nay đạt tới 60.849, gấp đôi so với năm 2024, kéo theo điểm chuẩn của nhiều ngành tăng rõ rệt.

Theo kết quả công bố, điểm chuẩn xét theo kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 19 đến 29,92 điểm (tổ hợp A00 làm gốc). Trong đó, ngành Khoa học máy tính (Chương trình Tiên tiến) giữ vị trí cao nhất.

Bất động sản

Đồng Tháp khởi công đường nối biển Gò Công

Đồng Tháp xây dựng tuyến đường tỉnh 864 nhằm thúc đẩy liên kết Đông-Tây, mở ra cơ hội phát triển đô

Sáng 22/8, tỉnh Đồng Tháp đã khởi công xây dựng đoạn đường từ xã Long Bình đến Đèn Đỏ (đường sông Tiền), thuộc Dự án Đường tỉnh 864. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), nhằm từng bước hoàn thiện trục đường ven sông Tiền và kết nối với vùng biển Gò Công.

33.jpg
Các Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công
Thủ tướng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025-2026

Chiều ngày 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026.

2222.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026 - Ảnh: VGP/Nhật
﻿ Bắc

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

