ĐH Đồng Nai công bố điểm chuẩn, ngành Sư phạm Ngữ văn cao nhất

Trường ĐH Đồng Nai đã công bố kết quả tuyển sinh. Sư phạm Ngữ văn cao nhất, trong khi Kế toán, Quản trị kinh doanh ở mức thấp.

Trường Đại học Đồng Nai đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, cao đẳng chính quy năm 2025. Theo đó, điểm cao nhất thuộc về nhóm ngành sư phạm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của ngành nghề này.

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học Đồng Nai

Cụ thể, ngành Sư phạm Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 26,51 điểm. Trong khi đó, hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất là Quản trị kinh doanh và Kế toán, cùng ở mức 16 điểm.

Năm 2025, Trường Đại học Đồng Nai tuyển sinh 1.609 chỉ tiêu và sử dụng nhiều phương thức xét tuyển đa dạng, bao gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập cấp THPT; Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; Kết hợp kết quả học tập cấp THPT với điểm thi năng khiếu để xét tuyển; Kết hợp điểm thi THPT với chứng chỉ quốc tế.