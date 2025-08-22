Hà Nội

Tài chính - Ngân hàng

Đến lượt Thành viên HĐQT VPBank đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu

Bà Phạm Thị Nhung (thành viên HĐQT) đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu VPB (0,13% cổ phiếu đang lưu hành).

Minh An

Vào ngày 21/08/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) thông báo bà Phạm Thị Nhung (thành viên HĐQT) đã đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu (0,13% cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 26/08/2025 đến ngày 24/09/2025.

Nếu giao dịch thành công, bà Nhung sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 0,58%.

Trước đó, ngày 20/08, VPB cũng đã thông báo rằng 2 con gái của Phó Chủ tịch VPB (ông Bùi Hải Quân) đã đăng ký mua 40 triệu cổ phiếu (0,5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) thông qua khớp lệnh/thỏa thuận từ ngày 25/08 đến ngày 23/09/2025. Hai người đăng ký mua này chưa sở hữu bất kỳ cổ phiếu nào trước giao dịch. Trong khi đó, ông Quân hiện đang nắm giữ 156,3 triệu cổ phiếu (1,97% cổ phiếu đang lưu hành).

screen-shot-2025-08-22-at-080951.png

Ngày 21/8, Chứng khoán Vietcap (VCSC) cũng có báo cáo phân tích cổ phiếu VPB với việc tăng giá mục tiêu thêm 48% lên 37.000 đồng/cổ phiếu, nhưng hạ khuyến nghị từ Mua xuống Phù hợp thị trường do giá cổ phiếu đã tăng 88% trong 3 tháng qua.

Giá mục tiêu cao hơn chủ yếu do (1) VCSC tăng dự báo tổng lãi ròng giai đoạn 2025-2029F thêm 20,1% (tương ứng +1%/+13%/+24%/+25%/+27% trong dự báo các năm 2025/26/27/28/29) và (2) điều chỉnh tăng P/B mục tiêu từ 1,20 lần lên 1,85 lần, phản ánh triển vọng tích cực của VPB trong bối cảnh các điều kiện vĩ mô thuận lợi hơn và lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ để nắm bắt đà tăng trưởng.

screen-shot-2025-08-22-at-080744.png

VPB đang trên đà cải thiện ROE, với dự phóng của cho thấy mức tăng lên 16,3% vào năm 2027 (so với 11,0% năm 2024), được củng cố bởi (1) NIM cải thiện và tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, (2) sự phục hồi của thu nhập ngoài lãi (NOII), đặc biệt là từ việc thu hồi các khoản nợ đã xử lý, và (3) đóng góp lợi nhuận mạnh mẽ hơn từ FE Credit (FEC) và các công ty con khác (VPBankS, OPES).

Ngân hàng sẽ hưởng lợi từ sự phục hồi tiếp diễn của ngành BĐS. Tính đến quý 2/2025, các khoản vay cho các chủ đầu tư phát triển BĐS và các khoản vay mua nhà lần lượt chiếm 23% và 13% tổng danh mục cho vay của VPB.

VCSC dự báo VPB sẽ trả cổ tức tiền mặt 500 đồng/cổ phiếu cho các năm tài chính 2025-2026 và 1.000 đồng/cổ phiếu cho giai đoạn 2027-2029. Ban lãnh đạo dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt hàng năm ổn định trong giai đoạn 2025-2027.

#VPBank #mua cổ phiếu VPB #Phạm Thị Nhung #giao dịch cổ phiếu VPB #tăng sở hữu VPBank #phân tích cổ phiếu VPB

