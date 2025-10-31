Đề xuất ý ghi âm trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng

Dự thảo Luật An ninh mạng quy định 7 hành vi nghiêm cấm, trong đó, nghiêm cấm sử dụng không gian mạng để chống phá Nhà nước, làm lộ bí mật Nhà nước.

Sáng 31/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình dự án Luật An ninh mạng.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết: Dự thảo Luật An ninh mạng gồm 9 chương, 58 điều, trong đó có 30 điều khoản kế thừa của Luật An ninh mạng năm 2018 và bổ sung ba điều khoản mới.

Trong đó, bổ sung quy định về bảo đảm an ninh dữ liệu; bổ sung quy định về trách nhiệm định danh địa chỉ IP và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; về cấp chứng chỉ về an ninh mạng.

Ngoài ra còn bổ sung quy định về kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị và quy định về việc khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam.

Dự thảo Luật quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng, bao gồm: Sử dụng không gian mạng để đăng tải, phát tán thông tin có nội dung chống phá Nhà nước, xuyên tạc lịch sử, bịa đặt vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại kinh tế - xã hội.

Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Kích động, kêu gọi chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang; lôi kéo tụ tập gây rối chống người thi hành công vụ; Mua bán, cố ý làm lộ bí mật nhà nước, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, gia đình, đời sống riêng tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Cố ý nghe lén, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại trên không gian mạng; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; Tuyên truyền văn hóa phẩm dâm ô, đồi trụy; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; mua bán hàng cấm; giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức; cá nhân; Mua bán, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của người khác; Phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các phương tiện thanh toán; giả mạo giấy tờ của cơ quan, tổ chức Nhà nước; hướng dẫn lôi kéo người khác vi phạm pháp luật;…

Dự thảo Luật cũng nghiêm cấm tấn công mạng; khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin.

Nghiêm cấm sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; phát tán thư rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của người khác.

Nghiêm cấm hành vi chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi;… và hành vi khác vi phạm quy định tại Luật này.

Trình bày tờ trình thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, Uỷ ban nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm kịp thời thể chế các đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng; đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh chuyển đổi số sâu rộng và tình hình tấn công mạng, tội phạm mạng xuyên biên giới diễn biến phức tạp.

Đồng thời, đề nghị rà soát, bổ sung hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, giả mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội vào hành vi bị nghiêm cấm.

Uỷ ban cũng đề nghị bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.