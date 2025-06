Đề xuất xây dựng khu thương mại tự do ở sân bay Long Thành

Đồng Nai và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam thống nhất trình Chính phủ Đề án xây khu thương mại tự do trong và ngoài sân bay Long Thành.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã triển khai lập Đề án xây dựng khu thương mại tự do phức hợp nhằm tận dụng tối đa lợi thế của sân bay Long Thành, Cảng Phước An và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

ACV đề xuất xây dựng khu thương mại tự do trong khu vực sân bay Long Thành.

Ban đầu, tỉnh Đồng Nai dự kiến sẽ triển khai Đề án xây dựng khu thương mại tự do bên ngoài sân bay Long Thành với 6 khu vực đề xuất, gồm: Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp; khu công nghệ thông tin tập trung; khu đổi mới sáng tạo; Khu logistics (huyện Long Thành); khu công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ); khu cảng Phước An và hậu cần cảng (huyện Nhơn Trạch).

Tuy nhiên, làm việc với tỉnh Đồng Nai, ACV cho biết cũng đang xây dựng Đề án xây dựng khu thương mại tự do bên trong sân bay Long Thành. Do đó, 2 bên đã thống nhất phương án tỉnh Đồng Nai sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề án chung xây dựng khu thương mại tự do cho khu vực trong và ngoài sân bay Long Thành.

Các khu thương mại tự do sẽ phát triển các ngành, lĩnh vực khác nhau với các phân khu chức năng như: Khu sản xuất; khu logistics; khu thương mại dịch vụ, tài chính; khu kinh tế số, công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo.