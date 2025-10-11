Đề xuất hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội còn 4,8%/năm

HoREA đề xuất Chính phủ xem xét điều chỉnh lãi vay mua nhà ở xã hội xuống 4,8%/năm, cho rằng đây là mức hợp lý giúp người dân dễ tiếp cận chính sách an cư.

Bộ Xây dựng hiện đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, đồng thời cụ thể hóa một số chính sách đặc thù theo Nghị quyết 201/2025/QH15 của Quốc hội.

Theo dự thảo, mức trần thu nhập để được xét mua, thuê mua nhà ở xã hội sẽ nâng lên: 20 triệu đồng/tháng cho cá nhân, 40 triệu đồng/tháng cho vợ chồng, 30 triệu đồng/tháng với người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Ngoài ra, lãi suất vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội được ấn định ở mức 5,4%/năm, và có thể điều chỉnh theo quyết định của Thủ tướng khi cần thiết.

HoREA kiến nghị giảm lãi vay mua nhà ở xã hội xuống 4,8%/năm. Ảnh minh họa

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) đã có văn bản góp ý “dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024/ NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”.

Theo HoREA, mức 5,4% vẫn còn cao so với khả năng chi trả của người thu nhập thấp, kiến nghị Chính phủ duy trì lãi suất 4,8%/năm như trước đây – mức đã được áp dụng ổn định trong giai đoạn 2021 đến tháng 7/2024. Hiệp hội cho rằng đây là mức hợp lý, giúp người dân dễ tiếp cận vốn vay, đồng thời kích thích thị trường nhà ở xã hội phát triển bền vững.

HoREA cũng đề xuất tạo cơ chế linh hoạt cho việc điều chỉnh lãi suất tùy theo nguồn lực ngân sách từng năm, tránh cứng nhắc trong chính sách tín dụng ưu đãi.

Bên cạnh đó, hiệp hội kiến nghị bổ sung quy định xử lý chuyển tiếp với các dự án nhà ở thương mại từ 2 ha trở lên chưa thực hiện nghĩa vụ dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Theo đó, UBND cấp tỉnh có thể cho phép chủ đầu tư nộp tiền thay thế nghĩa vụ đất, đảm bảo tính khả thi khi Nghị định mới có hiệu lực.

Một nội dung khác được HoREA nhấn mạnh là quy định cho phép người mua nhà ở xã hội được bán lại sau 5 năm, chỉ cần nộp lại 20% tiền sử dụng đất, thay vì mức cao hơn như trước, nhằm tạo tính thanh khoản và khuyến khích người dân mạnh dạn mua nhà.