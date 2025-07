Đầu tư công cho hạ tầng của Việt Nam tăng vọt

TP HCM yêu cầu công bố minh bạch, giám sát chặt các dự án nhà ở có yếu tố nước ngoài để đảm bảo an ninh trật tự và không ảnh hưởng đến quốc phòng.

UBND TP.HCM vừa công bố danh sách 17 dự án nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố nằm trong khu vực mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật.

Danh sách bao gồm một số dự án đáng chú ý như: Chung cư căn hộ City Garden (do Công ty Cổ phần City Garden làm chủ đầu tư), Khu nhà ở Dragon Village (do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư), Khu liên hợp thể dục thể thao và dân cư Tân Thắng (do Công ty Cổ phần Gamuda Land làm chủ đầu tư)...