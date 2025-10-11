Đau lưng, bả vai, thanh niên 20 tuổi phát hiện u quái trung thất lớn

Bệnh viện Nhân dân 115 đã thành công trong ca mổ u quái trung thất lớn cho một sinh viên trẻ, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115 vừa phẫu thuật thành công ca u quái trung thất trong lồng ngực ở người bệnh trẻ tuổi.

Đang khỏe mạnh phát hiện u quái trung thất trưởng thành

Người bệnh sinh năm 2005, là sinh viên. Bản thân người khỏe mạnh chơi được nhiều môn thể thao như đá banh, cầu lông, bóng bàn, bơi lội.

Kết quả chụp X - quang u trung thất khổng lồ - Ảnh BVCC

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện người bệnh cảm thấy đau vùng lưng ngay xương vai phải lan ra trước ngực, cảm giác căng tức mệt thở khó được chuyển đến bệnh viện Nhân 115 chụp hình phổi kiểm tra phát hiện u trong lồng ngực với bóng trung thất to.

Kết quả chụp CT ngực có cản quang phát hiện khối u rất to trong lồng ngực chèn ép vào tim, phổi và tĩnh mạch chủ. Kích thước khối U khoảng 10cm X 7cm X 7cm bờ đa cung giới hạn không rõ, đậm độ thấp, thành dày tăng bắt thuốc cản quang, tụ dịch khu trú nhĩ phải, xẹp thụ động thùy dưới phổi (P).

Người bệnh được mở ngực phẫu thuật cắt u trong lồng ngực với gây mê nội khí quản, 07 ngày sau được xuất viện tình trạng hết mệt, hết đau ngực, đau lưng và trở về học tập sinh hoạt bình thường. Kết quả: Giải phẫu bệnh lý là u quái trung thất trưởng thành.

Hình ảnh khối u trên phim chụp và sau khi được cắt bỏ - Ảnh BVCC

U chèn ép tim, phổi... mới có triệu chứng bệnh

U quái trung thất là một khối u tế bào mầm hiếm gặp. Triệu chứng là do chèn ép các cấu trúc lân cận. Chụp CT ngực hữu ích trong việc đánh giá vị trí và mối liên quan của nó với các cấu trúc lân cận. U quái trưởng thành lành tính có tiên lượng tốt sau phẫu thuật cắt bỏ.

U quái được phân loại là khối u có nguồn gốc từ tế bào mầm. U quái trung thất lành tính chiếm 60% tổng số u tế bào mầm ở trung thất. Bao gồm các mô biệt hóa có nguồn gốc từ một hay nhiều lớp tế bào phôi: ngoại bì, trung bì và nội bì. Nó thường được thấy ở cơ quan sinh dục và ở các vị trí khác như trung thất, tuyến tùng, xương cùng cụt. Nếu khối u bao gồm các thành phần biệt hóa tốt thì được gọi là u quái trưởng thành.

Kết quả giải phẫu bệnh là u quái trưởng thành - Ảnh BVCC

U quái trưởng thành ở trung thất thường lành tính. U quái lành tính ở trung thất được thấy với tần suất như nhau ở nữ và nam. U quái thường phát triển chậm, bệnh nhân thường không có triệu chứng và khối u được phát hiện tình cờ trên phim chụp X-quang tim phổi thẳng.

Hầu hết các triệu chứng đều liên quan đến chèn ép các cấu trúc lân cận như đau ngực, khó thở, ho hoặc nhiễm trùng phổi. Chụp X-quang ngực thường cho thấy khối u trung thất trước. CT ngực thường là phương thức chẩn đoán hình ảnh được lựa chọn để chẩn đoán u quái trung thất, giúp xác định vị trí và các cấu trúc lân cận của khối u cũng như các thành phần bên trong gồm mô mềm, mỡ và canxi hóa.

Siêu âm tim thường cho thấy khối u ngoài màng ngoài tim và chèn ép các cấu trúc mạch máu lớn. MRI cũng được sử dụng để đánh giá u quái trung thất. MRI cho thấy khối u có cường độ tín hiệu không đồng nhất, nhạy trong việc mô tả sự thâm nhiễm của các cấu trúc lân cận.

Phẫu thuật cắt bỏ u là phương pháp điều trị được lựa chọn cho u quái trung thất do các biến chứng có thể xảy ra như chèn ép các cấu trúc lân cận hoặc chuyển dạng ác tính.

BS.CKII Dương Văn Mười Một (Trường khoa Phẫu thuật tim – Lồng ngực mạch máu, Bệnh viện Nhân dân 115)