Dầu khí Nam Sông Hậu bị xử phạt giữa khủng hoảng tài chính

UBCKNN đã xử phạt PSH do vi phạm công bố thông tin trong bối cảnh công ty đang chịu lỗ nặng, nợ lớn và cổ phiếu gần như mất thanh khoản trên thị trường.

Ngày 9/10/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 313/QĐ-XPHC xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (UPCoM: PSH) do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo quyết định, PSH không thực hiện công bố các tài liệu quan trọng theo quy định pháp luật, bao gồm: báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và 2025 đã được soát xét, báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, báo cáo sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, cũng như báo cáo thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với trái chủ trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025.

Bên cạnh đó, PSH cũng công bố thông tin chậm liên quan đến các văn bản pháp lý từ Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang và Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thụ lý và không mở thủ tục phá sản trong các tháng 5 và 7/2025.

Với các vi phạm nêu trên, UBCKNN đã xử phạt công ty số tiền 92,5 triệu đồng.

Từng dẫn đầu thị phần phân phối xăng dầu với tỷ lệ 28% vào năm 2019, PSH hiện đang rơi vào giai đoạn khó khăn về tài chính. Năm 2024, doanh thu thuần của công ty chỉ đạt 678 tỷ đồng, giảm gần 90% so với năm trước. Khoản lỗ sau thuế ghi nhận trong năm là 790 tỷ đồng – mức lỗ cao nhất trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Chi phí lãi vay là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, với tổng chi phí lãi vay trong năm 2024 lên tới gần 500 tỷ đồng. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty ghi nhận lỗ.

Ảnh minh hoạ

Bước sang năm 2025, tình hình kinh doanh của PSH tiếp tục diễn biến tiêu cực. Trong quý 1, công ty đạt doanh thu 15 tỷ đồng. Đến quý 2, không phát sinh doanh thu. Kết quả, công ty lỗ 163 tỷ đồng trong quý 1 và lỗ thêm 158 tỷ đồng trong quý 2. Tổng lỗ sau thuế 6 tháng đầu năm là 322 tỷ đồng, nâng lỗ lũy kế tính đến cuối quý 2/2025 lên 830 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh không khả quan, cấu trúc tài chính của PSH cũng chịu áp lực đáng kể. Tính đến cuối quý 2/2025, tổng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn của công ty là 5.528 tỷ đồng, trong khi dư nợ thuê tài chính dài hạn ở mức 1.412 tỷ đồng. Tổng dư nợ tài chính ngắn và dài hạn đạt 6.940 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm, chi phí lãi vay tiếp tục duy trì ở mức cao, đạt 249 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng. Hiện tại, PSH vẫn còn khoản vay lớn tại BIDV với dư nợ ước tính khoảng 4.300 tỷ đồng.

Với cấu trúc nợ cao trong khi doanh thu gần như không phát sinh, tình hình tài chính của PSH tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là trong bối cảnh công ty đã thua lỗ liên tiếp và đang bị giám sát chặt chẽ bởi cơ quan quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, hơn 126 triệu cổ phiếu PSH đã bị hủy niêm yết bắt buộc khỏi HoSE từ 25/6/2025 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán. Từ ngày 9/7, cổ phiếu PSH chuyển sang giao dịch trên UPCoM nhưng gần như không có thanh khoản, hiện dừng ở mức 1.700 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến này đánh dấu cú giảm dài hạn của một cổ phiếu từng được xem là điểm sáng trong ngành phân phối xăng dầu khu vực miền Tây. Vào năm 2021, PSH từng đạt đỉnh gần 30.000 đồng/cổ phiếu, thời điểm NSH Petro còn ghi nhận tăng trưởng mạnh và được kỳ vọng cao trên thị trường.