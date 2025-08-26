Hà Nội

Tin 24/7

Đang bơm hút cát trái phép, bị công an tóm gọn

Hai người đàn ông cùng tàu sắt không biển số đang hút cát lậu trên sông ở Lâm Đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Lê Hoàn
bat-qua-tang-bom-hut-cat.jpg

Mới đây, trong lúc tuần tra trên tuyến sông qua thôn Đa Mi (xã Đồng Kho), tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một tàu sắt không biển số đang bơm hút cát lén lút.

Trên phương tiện có Ngô Văn Bảy và Phạm Văn Linh (cùng trú xã La Dạ) trực tiếp điều khiển giàn máy nổ, ống hút, khung sắt để hút cát từ lòng sông lên tàu. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đã chứa khoảng 3m³ cát.

lap-bien-ban-cac-doi-tuong-lien-hut-cat.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành làm việc, lập biên bản với các đối tượng liên quan trong vụ việc. Ảnh: CALĐ

Hai người này khai phương tiện thuộc sở hữu của Lâm Thị Hương (cùng trú xã La Dạ). Tuy nhiên, những người liên quan này đều không xuất trình được giấy phép khai thác, cũng như đăng ký, đăng kiểm phương tiện.

Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi khai thác cát trái phép và sử dụng phương tiện không đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Đồng thời tạm giữ phương tiện và hồ sơ, bàn giao cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

