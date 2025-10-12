Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

Đắk Lắk tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm rừng

UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) đang xử lý 4 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, tổng diện tích bị xâm lấn lên đến hàng nghìn mét vuông.

Thiên Vũ

Ngày 11/10, UBND xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang tiến hành xử lý 4 trường hợp có hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép trên địa bàn.

1-9760.jpg
Diện tích đất rừng bị các đối tượng lấn chiếm

Cụ thể, tại lâm phần thuộc nhóm hộ 5, buôn Bia do xã Ea Hiao quản lý, ông P.D.H (trú tỉnh Lâm Đồng) bị phát hiện lấn chiếm hơn 1.400 m², còn ông N.Q.T (trú xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) lấn gần 2.000 m².

Tại lâm phần nhóm hộ 2, thôn 9A, bà N.T.L (trú phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) lấn hơn 2.000 m² và ông T.V.L (trú xã Dliê Ya,tỉnh Đắk Lắk) lấn hơn 3.000 m².

UBND xã Ea Hiao đã lập biên bản, thu giữ tang vật và xử lý theo quy định pháp luật. Chính quyền địa phương đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ rừng, nhóm hộ và cộng đồng tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại rừng và đất lâm nghiệp.

UBND xã khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị chủ rừng buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm tương tự trong thời gian tới.

#Quản lý rừng Đắk Lắk #Ngăn chặn lấn chiếm đất #Xử lý vi phạm đất đai #Bảo vệ rừng tự nhiên #Chính sách kiểm tra đất đai

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới