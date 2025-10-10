Đắk Lắk: Nữ hiệu trưởng bị cảnh cáo, miễn nhiệm do vi phạm quy định tài chính

Sở GD-ĐT Đắk Lắk đã miễn nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát vì nhiều sai phạm trong quản lý tài chính và chuyên môn.

Ngày 8/10, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ra quyết định miễn nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ vì bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Trường THPT Cao Bá Quát, nơi bà Huỳnh Thị Kim Huệ công tác

Trước đó, trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An, bà Huệ đã có nhiều vi phạm và bị Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, sau đó bà tiếp tục tái phạm, bị “phê bình nghiêm khắc” rồi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát.

Không đồng tình với quyết định này, một giáo viên tại Trường THPT Chu Văn An đã làm đơn tố cáo lãnh đạo Sở GD-ĐT.

Đầu năm 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kết luận: trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng hành vi, được xác định là tái phạm, phải bị kỷ luật cảnh cáo. Đồng thời, việc điều động và bổ nhiệm bà Huệ làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát là chưa đúng quy định.

Tháng 9/2025, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ hiệu trưởng đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ. Nguyên nhân là do bà có nhiều khuyết điểm trong thực hiện quy chế chuyên môn, thu chi ngoài ngân sách và quản lý tài chính – tài sản công của nhà trường.