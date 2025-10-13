Đắk Lắk: Nhân viên công ty vận tải cướp điện thoại vì sợ vợ la

Phạm An Định bị lực lượng công an bắt giữ sau khi giả vờ hỏi mượn điện thoại của nạn nhân rồi cướp giật bỏ trốn.

Sáng 12/10, Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt giữ Phạm An Định (SN 1995, trú thôn Tuy Dương, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk). Đây là thủ phạm gây ra vụ cướp giật điện thoại di động của người phụ nữ bán cà phê tại khu vực cây xăng Chóp Chài, khu phố Phú Vang, phường Bình Kiến.

Phạm An Định và tang vật

Theo điều tra, sáng 11/10, Định điều khiển xe máy Honda Winner BKS 78H1-277.02 từ xã Ô Loan đến phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) để tìm “con mồi”. Khi đi ngang cây xăng Chóp Chài, phát hiện một phụ nữ đang bán cà phê, thời điểm vắng người, Định tháo khẩu trang, che kín biển số xe rồi ghé vào quán.

Tại đây, đối tượng giả vờ làm quen, đặt mua 2 ly cà phê và hỏi mượn điện thoại của nữ chủ quán để “gọi cho bạn”. Lợi dụng lúc nạn nhân đang pha chế, Định lấy chiếc iPhone 12 trị giá khoảng 15 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng mang điện thoại đi bán tại một cửa hàng ở xã Tuy An Bắc được 1,2 triệu đồng, dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đến chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nghi phạm và bắt giữ chỉ sau 15 giờ gây án.

Cơ quan công an xác định Phạm An Định là nhân viên một doanh nghiệp vận tải hành khách lớn. Làm việc với cơ quan chức năng, Định khai nhận vừa nhận lương nhưng tiêu hết do ăn chơi với bạn bè. Lo sợ bị vợ la mắng, Định nảy sinh ý định phạm tội.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.