Đắk Lắk: 300 cảnh sát truy bắt nhóm côn đồ đập phá quán phở

Công an Đắk Lắk phối hợp với lực lượng công an nhiều tỉnh, thành, huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ truy bắt nhóm côn đồ đập phá quán phở ở huyện Ea Kar.

Hành vi côn đồ, hung hãn

Ngày 30/5, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tiếp tục lấy lời khai 7 đối tượng có hành vi đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà người dân ở huyện Ea Kar gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Vụ việc bắt nguồn từ việc ông Phạm Đức Đ. (1972, trú tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar) vay tiền của nhiều người để xây nhà hàng tiệc cưới. Trong đó, có vay của bà Trương Thị Ngọc H. (trú tại thị trấn Ea Knốp, huyện Ea Kar) số tiền 1,4 tỷ đồng.

Do làm ăn, kinh doanh không thuận lợi nên ông Đ. không có tiền trả nợ.

Tủ bán phở của em vợ ông Đ. bị đập nát. Ảnh: Hải Dương

Tối 25/5, để đòi nợ cho mẹ, Lê Ngọc Tuấn Anh (SN 1992, quản lý một quán bar ở tỉnh Bình Dương) rủ các đối tượng gồm: Cao Mỹ (1991), trú tại tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thành Công (1988) trú tại TP HCM; Phan Văn Hòa (1991), trú tại tỉnh An Giang; Nguyễn Thái Hào (2003), trú tại TP Cần Thơ; Văn Kim Hùng (1987), trú tại TP HCM và Võ Thanh Tuấn (1999), trú tại tỉnh An Giang đi ô tô 7 chỗ màu trắng mang BKS: 63A-281.47, mang theo hung khí tới xã Ea Đar tìm gặp con nợ để giải quyết.

Khoảng 6h ngày 26/5, nhóm của Tuấn Anh đến nhà bố vợ ông Đ. là ông N.D.N. (79 tuổi, trú xã Ea Đar) tạt sơn đỏ vào nhà, treo băng rôn đòi nợ trước cửa.

Sau đó nhóm đối tượng đến nhà ông Đ. phá hủy một camera và tiếp tục tạt sơn vào nhà.

Nhóm côn đồ rất manh động. Ảnh cắt từ clip

Cuối cùng nhóm Tuấn Anh đến nhà của ông N.D.H. (38 tuổi, em vợ ông Đ.) - chủ quán phở trên quốc lộ 26, xã Ea Đar. Tại đây nhóm này đã đập phá tủ hàng, lật bàn ăn của quán trước sự bất lực của vợ chồng anh H.

Theo đánh giá của lãnh đạo xã Ea Đar, hành vi của nhóm côn đồ rất hung hãn, gây bức xúc trong nhân dân và cần phải xử lý thật nghiêm.

Thượng tá Đỗ Viết Hà – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nhóm người này từ nơi khác đến thực hiện hành vi rất côn đồ, manh động, không chỉ làm hư hại tài sản của người dân mà còn gây hoang mang dư luận.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ chỉ sau hơn một ngày gây án. Ảnh: Hải Dương

Phối hợp nhiều công an tỉnh thành truy bắt

Sau khi thực hiện hành vi, nhóm đối tượng này lên xe di chuyển về tỉnh Khánh Hòa. Trưa cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Ngọc Tuấn Anh và Cao Mỹ tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cùng phương tiện.

Quá trình lấy lời khai, biết được 5 đối tượng còn lại đã chia nhiều nhóm nhỏ lẩn trốn vào TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Đến tối 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng trọng án của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thành Công, Văn Kim Hùng, Võ Thanh Tuấn và Phan Văn Hòa khi chúng đang lẩn trốn tại nhiều nơi ở TP HCM.

Biết không thể trốn thoát, trong đêm 27/5, Nguyễn Thái Hào đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Lê Ngọc Tuấn Anh khai nhận, bản thân đang làm quản lý tại một quán bar ở tỉnh Bình Dương. Ngày 25/5, Tuấn Anh nhờ 6 đối tượng cùng làm tại quán bar lên huyện Ea Kar để đòi món nợ hơn 1,4 tỷ đồng giúp mẹ.

Quá trình lẩn trốn các đối tượng chia nhiều nhóm nhỏ, liên tục mua đồ để thay đổi trang phục nhằm qua mắt lực lượng công an.

Bước đầu công an xác định, nhóm đối tượng đập phá đồ của nhiều người gây thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Qua vụ việc này, Thượng tá Đỗ Viết Hà – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khuyến cáo người dân cho vay mượn tiền mà bị chậm trả thì làm đơn gửi đến cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, không thực hiện hành vi như trên, gây mất an ninh trật tự và bị xử lý theo pháp luật.