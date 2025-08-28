Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

Đại úy Công an xã Quảng Phú vượt 70 km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân hiểm nghèo

Đại úy Y Nguyên Bu Tông, Công an xã Quảng Phú, vượt 70 km hiến tiểu cầu nhóm AB hiếm, kịp thời cứu một bệnh nhân nguy kịch.

Lê Hoàn

Sáng 24/8, khi nhận được tin báo từ Câu lạc bộ Tiểu cầu Khu vực Tây Nguyên về một bệnh nhân nam đang nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu AB – nhóm máu hiếm, Đại úy Y Nguyên Bu Tông, Tổ phó Tổ Tổng hợp, Công an xã Quảng Phú, đã lập tức lên đường.

dai-uy-y-nguyen-bu-tong-vuot-70-km.jpg
Đại úy Y Nguyên Bu Tông vượt 70km để kịp thời hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: CALĐ

Hơn 70 km từ Quảng Phú đến bệnh viện được anh rút ngắn bằng sự khẩn trương và trách nhiệm. Tại phòng hiến máu, 2 đơn vị tiểu cầu quý giá của Đại úy Bu Tông kịp thời được truyền cho bệnh nhân, giúp người đàn ông vượt qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở đó, anh còn gửi tặng gia đình bệnh nhân 600.000 đồng – một nghĩa cử nhỏ nhưng chan chứa tình người.

Trong giờ phút tưởng chừng tuyệt vọng, khi mọi nỗ lực tìm nguồn tiểu cầu đều thất bại, sự xuất hiện đúng lúc của người chiến sĩ công an được gia đình bệnh nhân gọi là “nguồn hy vọng cuối cùng”. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Đại úy Bu Tông vội vã vượt đường xa để cứu người đã để lại xúc động sâu sắc trong lòng gia đình và cả những y bác sĩ chứng kiến.

dai-uy-y-nguyen-bu-tong.jpg
Đại úy Y Nguyên Bu Tông hỗ trợ gia đình bệnh nhân với hy vọng có thể phần nào chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần để bệnh nhân thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, sớm bình phục. Ảnh: CALĐ

Việc làm của Đại úy Y Nguyên Bu Tông không chỉ là sự sẻ chia của một con người với một con người, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Đó là hình ảnh đẹp, đầy nhân văn – một chiến sĩ công an lặng lẽ góp máu của mình để giữ lại sự sống cho đồng bào.

#máu hiếm #công an xã Quảng Phú #Đại úy Y Nguyên Bu Tông #nguy kịch

Bài liên quan

Tin 24/7

Đang bơm hút cát trái phép, bị công an tóm gọn

Hai người đàn ông cùng tàu sắt không biển số đang hút cát lậu trên sông ở Lâm Đồng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

bat-qua-tang-bom-hut-cat.jpg

Mới đây, trong lúc tuần tra trên tuyến sông qua thôn Đa Mi (xã Đồng Kho), tổ công tác Đội Cảnh sát đường thủy số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một tàu sắt không biển số đang bơm hút cát lén lút.

Xem chi tiết

Tin 24/7

Truy đuổi 30km, bắt nhóm trộm ô tô liều lĩnh ở Lâm Đồng

Nhóm đối tượng trộm ô tô manh động ở Lâm Đồng bị công an truy đuổi hơn 30km, tông vào xe máy và vượt chốt kiểm soát trước khi bị khống chế.

z6922667057557-7da2b84ead0945faaebf4f757355078c.jpg
Lực lượng chức năng bắt nhom đối tượng sau 30 km truy đổi. Ảnh: CALĐ.

Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin vừa phối hợp cùng Công an xã Đạ Tẻh bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp ô tô và chống trả khi bị truy đuổi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Thế và lực của Việt Nam

Thế và lực của Việt Nam

80 năm, đất nước trải qua hành trình kiên định, sáng tạo, không ngừng đổi mới, vượt mọi thách thức…hiện thực hóa khát vọng hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc.