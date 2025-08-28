Đại úy Công an xã Quảng Phú vượt 70 km hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân hiểm nghèo

Sáng 24/8, khi nhận được tin báo từ Câu lạc bộ Tiểu cầu Khu vực Tây Nguyên về một bệnh nhân nam đang nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, cần gấp 2 đơn vị tiểu cầu AB – nhóm máu hiếm, Đại úy Y Nguyên Bu Tông, Tổ phó Tổ Tổng hợp, Công an xã Quảng Phú, đã lập tức lên đường.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông vượt 70km để kịp thời hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: CALĐ

Hơn 70 km từ Quảng Phú đến bệnh viện được anh rút ngắn bằng sự khẩn trương và trách nhiệm. Tại phòng hiến máu, 2 đơn vị tiểu cầu quý giá của Đại úy Bu Tông kịp thời được truyền cho bệnh nhân, giúp người đàn ông vượt qua cơn nguy kịch. Không dừng lại ở đó, anh còn gửi tặng gia đình bệnh nhân 600.000 đồng – một nghĩa cử nhỏ nhưng chan chứa tình người.

Trong giờ phút tưởng chừng tuyệt vọng, khi mọi nỗ lực tìm nguồn tiểu cầu đều thất bại, sự xuất hiện đúng lúc của người chiến sĩ công an được gia đình bệnh nhân gọi là “nguồn hy vọng cuối cùng”. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh Đại úy Bu Tông vội vã vượt đường xa để cứu người đã để lại xúc động sâu sắc trong lòng gia đình và cả những y bác sĩ chứng kiến.

Đại úy Y Nguyên Bu Tông hỗ trợ gia đình bệnh nhân với hy vọng có thể phần nào chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần để bệnh nhân thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, sớm bình phục. Ảnh: CALĐ

Việc làm của Đại úy Y Nguyên Bu Tông không chỉ là sự sẻ chia của một con người với một con người, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an nhân dân. Đó là hình ảnh đẹp, đầy nhân văn – một chiến sĩ công an lặng lẽ góp máu của mình để giữ lại sự sống cho đồng bào.