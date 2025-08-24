Hà Nội

Tiêu dùng - Bạn đọc

Đại học An Giang công bố điểm chuẩn cho 40 ngành học

Trường Đại học An Giang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2025. Các ngành sư phạm tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu.

Thiên Vũ

Ngày 22/8, Trường Đại học An Giang đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2025.

222.jpg

Nhà trường đã công bố điểm chuẩn cho 40 ngành học. Các ngành có điểm chuẩn cao chủ yếu tập trung vào khối sư phạm, bao gồm: Sư phạm Toán học, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Vật lý và Giáo dục Chính trị.

Chi tiết điểm chuẩn Trường Đại học An Giang 2025

2222.jpg
22222.jpg

Năm nay, Trường Đại học An Giang có ba phương thức xét tuyển chính, gồm: xét tuyển thẳng, xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Việc công bố điểm chuẩn là một bước quan trọng trong mùa tuyển sinh, giúp các thí sinh sớm có định hướng và chuẩn bị các thủ tục cần thiết cho việc nhập học.

