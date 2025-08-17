Đại gia đổ tiền về Vũng Tàu làm dự án

Thị trường Vũng Tàu (TPHCM) sôi động khi Sun Group, BRG và các doanh nghiệp lớn khác khởi công, đề xuất nhiều dự án bất động sản - du lịch tỷ USD.

Sun Group là một trong những tập đoàn bất động sản lớn đang thể hiện rõ tham vọng tại thị trường Vũng Tàu với loạt dự án quy mô. Tháng 5 vừa qua, tập đoàn khởi công Khu đô thị đường 3/2 (tên thương mại Blanca City) tại phường Rạch Dừa, TP.HCM (trước đây là phường 10, TP Vũng Tàu).

Dự án có diện tích 96 ha, tổng mức đầu tư gần 37.000 tỷ đồng (khoảng 1,4 tỷ USD), gồm 5 phân khu chức năng: Căn hộ cao tầng, khu biệt thự thấp tầng, tổ hợp bán lẻ, condotel - khách sạn và công viên nước chủ đề rộng 19 ha.



Đây được xem là dự án đầu tiên của Sun Group trên địa bàn TP.HCM mới. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm máy móc và công nhân thi công liên tục.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, hạ tầng giao thông nội khu đang được triển khai đồng thời ở nhiều khu vực, công tác san lấp mặt bằng đã hoàn tất tại các vị trí trọng điểm, trong khi cảnh quan xung quanh cũng đang được xử lý nền để sẵn sàng cho các hạng mục công viên chủ đề, hồ nước và tuyến phố đi bộ.

Sau hơn 2 tháng khởi công, Sun Group cũng đã khai trương văn phòng bán hàng chính thức tại khu vực là Sun Gallery Vũng Tàu.

Song song đó, các dãy Casa Villa và Casa Townhouse đã bắt đầu xây dựng, một số căn đang chuẩn bị cất nóc.

Ngay cạnh Blanca City là The Maris Vũng Tàu do TDG Group làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 23 ha. Dự án dự kiến cung cấp gần 1.700 căn hộ, 192 biệt thự song lập và đơn lập cùng khách sạn 5 sao.

Hiện các hạng mục đường nội khu, hồ bơi, hồ cảnh quan, nhà hàng, sân thể thao và phân khu thấp tầng đã hoàn thiện.

Mỗi biệt thự thiết kế 1 hầm, 1 trệt, 2 lầu, diện tích 350-500 m2 có giá khoảng 40-70 tỷ đồng, được bàn giao đầy đủ nội thất và có cam kết vận hành.

Khu căn hộ gồm ba tòa tháp Vega Alaric, Polaris và Vega Atlantic. Trong đó, Alaric đã cất nóc từ tháng 2, dự kiến bàn giao đầu năm sau với giá đang được môi giới rao bán khoảng 50-70 triệu đồng/m2, tùy diện tích và hướng view.

Phân khu Polaris đang được đẩy nhanh xây dựng, dự kiến bàn giao trong năm 2027. Còn tháp Atlantic đã hoàn thành phần hầm và được đẩy tiến độ mở bán vào quý III năm nay.

Ngoài Blanca City, tại buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) hồi tháng 5, Chủ tịch Sun Group Đặng Minh Trường còn đề xuất phát triển khu đất Mũi Nghinh Phong (nay thuộc phường Vũng Tàu, TP.HCM) thành tổ hợp thương mại - dịch vụ quy mô 30 ha.

Khu vực này có ba mặt giáp biển, đối diện miếu Hòn Bà và nằm sát núi Nhỏ với tượng Chúa Kitô - đều là những địa danh biểu tượng của Vũng Tàu. Dự án được định hướng mở rộng kết nối với các khu vực lân cận để tạo thành một không gian tổng thể.

Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất ý tưởng phát triển loạt dự án khác như Khu đô thị Cù Lao Bến Đình, Khu đô thị mới kết hợp du lịch dịch vụ đảo Gò Găng, Khu du lịch sinh thái Bắc Phước Thắng...

Song song với các dự án bất động sản, Sun Group đang tài trợ xây dựng Tháp Tam Thắng Vũng Tàu. Công trình đã dựng xong 143 trụ tháp, dự kiến lên đèn giữa tháng 8 và khánh thành ngày 19/8 tới.

Đối diện công trình này, tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao - Five Star Group khởi công giai đoạn I hai tổ hợp căn hộ - khách sạn 5 sao Five Star Odyssey và Five Star Poseidon.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Five Star Odyssey có diện tích 8.189 m2, cao 50 tầng với 4 tầng hầm, gồm hơn 427 phòng khách sạn và khoảng 1.000 căn hộ nghỉ dưỡng, do Accor và Mövenpick Hotels & Resorts quản lý.

Trong khi đó, Five Star Poseidon được xây dựng trên diện tích đất 8.730 m2, cao 43 tầng với 3 tầng hầm, gồm 460 phòng khách sạn và 1.072 căn hộ nghỉ dưỡng, do Meliá Hotels International - thương hiệu Meliá Hotels & Resorts vận hành. Hai công trình này được đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đi vào hoạt động sau 30-36 tháng thi công.

Ngoài các chủ đầu tư trên, tập đoàn BRG cũng đang muốn mở rộng sự hiện diện ở khu vực Vũng Tàu. Tháng 6 vừa qua, BRG đề xuất triển khai loạt dự án bất động sản quy mô lớn tại nhiều vị trí đắc địa như khu Lam Sơn, 124-126 Lê Lợi, 100 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 4-6 Thùy Vân và một công viên chuyên đề tại 262 Lê Lợi.

Đặc biệt, doanh nghiệp này còn bày tỏ mong muốn xây dựng sân golf tiêu chuẩn quốc tế để đa dạng hóa sản phẩm du lịch.