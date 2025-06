Đà Nẵng: Thông tin vụ rác thải sinh hoạt ùn ứ, tràn ra đường

Luỹ kế 5 tháng đầu năm, Dệt may Thành Công ghi nhận 138,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành phân nửa kế hoạch năm 2025. .

Theo báo cáo cập nhật kinh doanh tháng 5, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HoSE: TCM) thông báo doanh thu công ty mẹ hơn 309 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 29,2 tỷ đồng, tăng 9% so với tháng 5/2024.

Như vậy, luỹ kế 5 tháng đầu năm nay, Dệt may Thành Công ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.607,5 tỷ đồng, tăng trưởng 7% và ước đạt 36% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế ở mức 138,7 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ và hoàn thành phân nửa kế hoạch năm 2025.