Đà Nẵng: Ô tô con bẹp dúm sau cú tông của xe đầu kéo, 7 người bị thương

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa 7 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường 129.

Rạng sáng 12/10, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến đường ven biển 129, đoạn qua địa phận TP Đà Nẵng, khiến 7 người trên ô tô con bị thương, trong đó có một trẻ em.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 cùng ngày, xe đầu kéo BKS 77C-070.85 kéo theo rơ-moóc 77R-005.28 lưu thông hướng Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Khi đến Km53+300 (đoạn qua xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng), phương tiện này va chạm mạnh với ô tô con BKS 92H-0935 do tài xế Đinh Đông Dương (SN 1988, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến 7 người trên ô tô con bị thương, được chuyển khẩn cấp vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Trong đó, có một trẻ em bị thương nặng, các nạn nhân khác đang được theo dõi, điều trị tích cực.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.