Đà Nẵng: Hai xe bồn chở xăng dầu bất ngờ bốc cháy ở bãi xe

Hai xe bồn chở xăng dầu bất ngờ bốc cháy tại bãi xe Petrolimex số 9, đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng.

Huyền Hương

Chiều 11/10, tại khu vực bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 (đường Lê Văn Hiến, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn, khiến hai xe bồn chở xăng dầu và một thùng container chứa các phuy dầu bị lửa bao trùm.

1.jpg
Hiện trường vụ cháy

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 17h40 cùng ngày, ngọn lửa bốc cao, khói đen lan rộng khiến nhiều người dân xung quanh hoảng hốt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã huy động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa bằng bột chuyên dụng kết hợp phun nước làm mát.

Đám cháy được khống chế sau thời gian ngắn, không để lan sang khu dân cư và công trình lân cận. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

#Cháy xe bồn xăng dầu Đà Nẵng #Vụ cháy tại bãi xe Petrolimex #An toàn phòng cháy xăng dầu #An ninh vận chuyển nhiên liệu #Tai nạn giao thông liên quan xăng dầu

