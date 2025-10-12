Đà Nẵng: Bắt 2 thanh niên gây ra 4 vụ trộm liên tiếp trong 2 ngày

Ngày 11/10, Công an xã Duy Xuyên (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa làm rõ vụ án hai đối tượng Ngô Phi Quy (SN 2007) và Đinh Văn Kiên (SN 2006), cùng trú tại xã Duy Xuyên, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Hai đối tượng Q và K tại cơ quan công an (Ảnh CACC)

Theo cơ quan công an, chỉ trong hai ngày 8 và 9/10, Quy và Kiên đã thực hiện 4 vụ trộm liên tiếp tại nhiều thôn của xã.

Hai đối tượng đột nhập nhà anh N.B.C, lấy hai điện thoại iPhone và nhà chị N.T.N.Q (thôn Phú Nham Đông), lấy hơn 8,5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, nhóm này còn trộm máy khoan, máy mài, máy cắt gỗ tại xưởng mộc của ông L.B và 9 bao lúa khô (khoảng 450kg) của chị L.T.H ở thôn Trà Châu.

Tổng giá trị tài sản bị lấy được xác định khoảng 28 triệu đồng. Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ cả hai đối tượng, thu hồi nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan công an, Quy và Kiên khai nhận ngoài 4 vụ trên còn 2 lần đột nhập khác nhưng không lấy được tài sản. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.