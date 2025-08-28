Cướp tiệm vàng Đà Nẵng: Lộ diện nghi phạm người Mỹ

Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ Dale James, nghi phạm người Mỹ cướp tiệm vàng. Tấn công bảo vệ và cướp đi số trang sức trị giá 800 triệu đồng.

Sáng ngày 27/8, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ thành công Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ), nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành vào tối 26/8. Vụ án đã được phá chỉ sau vài giờ gây án.

Đối tượng West Dale James (Ảnh CA Đà Nẵng)

Sau vụ cướp tiệm vàng PNJ gây chấn động dư luận tại Đà Nẵng, công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ nghi phạm. Dale James, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, là người đã cải trang thành tài xế Grab để thực hiện vụ cướp.

Theo điều tra ban đầu, James nhập cảnh Việt Nam vào đầu tháng 6 và thuê trọ tại một căn hộ. Trước khi gây án, hắn đã thuê một xe máy và tháo biển số để tránh bị phát hiện.

Hiện trường được camera an ninh và người dân ghi lạ

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích phạm tội của James, đồng thời truy xét những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.