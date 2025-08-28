Hà Nội

Cướp tiệm vàng Đà Nẵng: Lộ diện nghi phạm người Mỹ

Công an Đà Nẵng đã nhanh chóng bắt giữ Dale James, nghi phạm người Mỹ cướp tiệm vàng. Tấn công bảo vệ và cướp đi số trang sức trị giá 800 triệu đồng.

Huyền Hương

Sáng ngày 27/8, Công an Đà Nẵng đã bắt giữ thành công Dale James (29 tuổi, quốc tịch Mỹ), nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại tiệm vàng PNJ trên đường Núi Thành vào tối 26/8. Vụ án đã được phá chỉ sau vài giờ gây án.

1111111.jpg
Đối tượng West Dale James (Ảnh CA Đà Nẵng)

Sau vụ cướp tiệm vàng PNJ gây chấn động dư luận tại Đà Nẵng, công an thành phố đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ nghi phạm. Dale James, 29 tuổi, quốc tịch Mỹ, là người đã cải trang thành tài xế Grab để thực hiện vụ cướp.

Theo điều tra ban đầu, James nhập cảnh Việt Nam vào đầu tháng 6 và thuê trọ tại một căn hộ. Trước khi gây án, hắn đã thuê một xe máy và tháo biển số để tránh bị phát hiện.

Hiện trường được camera an ninh và người dân ghi lạ

Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ và mục đích phạm tội của James, đồng thời truy xét những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Video

Giá vàng SJC lập kỷ lục mới, vàng nhẫn tăng mạnh

Sáng 27/8, thị trường vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng mạnh, đưa giá vàng miếng SJC thiết lập một kỷ lục mới.

Cập nhật giá vàng ngày 27/8

Vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh cho thấy sức nóng của thị trường. Tuy nhiên, chênh lệch giữa mua và bán của vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao (khoảng 3 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn rủi ro thua lỗ cho những nhà đầu tư cá nhân, đặc biệt là những người có tâm lý "lướt sóng". Cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.

Video

Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'

Cuộc gọi thông báo 'đơn hàng lạ' đã trở thành cái bẫy tinh vi. Công an Đồng Nai vừa giải cứu nam thanh niên 18 tuổi khỏi thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online'.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các lực lượng chức năng để giải cứu thành công anh V.H.P (18 tuổi, ngụ ấp Phương Mai, xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân của một vụ lừa đảo "bắt cóc online".

Công an Đồng Nai giải cứu nam thanh niên 18 tuổi bị 'bắt cóc online'
Video

Công an TP.HCM giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giữ trái phép

Công an TP.HCM phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc vừa giải cứu thành công 3 công dân Hàn Quốc bị lừa sang Việt Nam làm việc và bị giữ trái phép.

Công an TP.HCM vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi, giải cứu thành công ba công dân Hàn Quốc bị giữ trái phép.

Công an TP.HCM giải cứu 3 người Hàn Quốc bị giữ trái phép
