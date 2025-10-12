CT Group đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ – Cà Mau 12 tỷ USD

CT Group vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư dự án đường sắt TP HCM – Cần Thơ – Cà Mau theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng vốn đầu tư dự kiến 12 tỷ USD.
Theo đề xuất, tuyến đường sắt có hai giai đoạn:
Giai đoạn 1: Từ ga Thủ Thiêm (TP HCM) đến ga Cái Răng (TP Cần Thơ), dài khoảng 160 km.
Giai đoạn 2: Mở rộng đến ga Đất Mũi (Cà Mau), dài khoảng 120 km.
Dự án đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: TP HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau; được thiết kế đường đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, khai thác tàu khách và tàu hàng với tốc độ 200 – 250 km/h, đồng thời nghiên cứu phương án nâng tốc lên 300 – 350 km/h.
CT Group cam kết tự bỏ kinh phí lập báo cáo tiền khả thi, đồng thời huy động vốn cùng các đối tác quốc tế uy tín để triển khai đầu tư. Cơ cấu vốn dự kiến: 80% từ ngân sách nhà nước (qua các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn) và 20% từ nhà đầu tư.
Tập đoàn cũng dự kiến đóng góp khoảng 250.000 tỷ đồng, tương đương 75% doanh thu, từ các dự án phát triển quỹ đất dọc tuyến như: 400 ha gần ga Tân Kiên (TP HCM); 200 ha tại khu đô thị đường sắt Cần Thơ; 200 ha khu vực ga cuối Cà Mau.
CT Group cho biết, đã ký hợp đồng với Tổng công ty Thiết kế đường sắt Trung Quốc (CRDC) để nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi. Nếu được chấp thuận, dự án có thể khởi công năm 2027 và hoàn thành, khai thác thương mại vào giai đoạn 2031 – 2032.
Ban quản lý dự án Mỹ Thuận cũng vừa trình Bộ Xây dựng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP HCM - Cần Thơ, với tổng chiều dài 175,2 km. Tuyến có điểm đầu tại ga An Bình (phường Bình Dương, TP HCM) và điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).
Dự án được đầu tư mới nhằm phục vụ vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa, thiết kế đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, với tốc độ tối đa 160 km/h.
Theo phương án phân kỳ, giai đoạn 1 sẽ xây dựng đường đơn, tổng mức đầu tư khoảng 173.643 tỷ đồng (tương đương 7,16 tỷ USD). Giai đoạn 2, dự kiến triển khai sau năm 2030, sẽ hoàn thiện đường đôi, với kinh phí khoảng 64.973 tỷ đồng (tương đương 2,7 tỷ USD).