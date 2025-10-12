CT Group đề xuất đầu tư đường sắt cao tốc TPHCM – Cần Thơ – Cà Mau 12 tỷ USD

Dự án đường sắt cao tốc TP HCM – Cần Thơ – Cà Mau trị giá 12 tỷ USD được CT Group đề xuất đầu tư theo hình thức PPP.

CT Group vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất được lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và xin chủ trương đầu tư dự án đường sắt TP HCM – Cần Thơ – Cà Mau theo hình thức đối tác công tư (PPP), với tổng vốn đầu tư dự kiến 12 tỷ USD.

CT Group đề xuất nghiên cứu, đầu tư đường sắt TP HCM - Cần Thơ - Cà Mau, với vận tốc thiết kế 200 - 250km/h. Ảnh minh họa

Theo đề xuất, tuyến đường sắt có hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ga Thủ Thiêm (TP HCM) đến ga Cái Răng (TP Cần Thơ), dài khoảng 160 km.

Giai đoạn 2: Mở rộng đến ga Đất Mũi (Cà Mau), dài khoảng 120 km.

Dự án đi qua 6 tỉnh, thành phố gồm: TP HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau; được thiết kế đường đôi, điện khí hóa, khổ 1.435 mm, khai thác tàu khách và tàu hàng với tốc độ 200 – 250 km/h, đồng thời nghiên cứu phương án nâng tốc lên 300 – 350 km/h.

CT Group cam kết tự bỏ kinh phí lập báo cáo tiền khả thi, đồng thời huy động vốn cùng các đối tác quốc tế uy tín để triển khai đầu tư. Cơ cấu vốn dự kiến: 80% từ ngân sách nhà nước (qua các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn) và 20% từ nhà đầu tư.

Tập đoàn cũng dự kiến đóng góp khoảng 250.000 tỷ đồng, tương đương 75% doanh thu, từ các dự án phát triển quỹ đất dọc tuyến như: 400 ha gần ga Tân Kiên (TP HCM); 200 ha tại khu đô thị đường sắt Cần Thơ; 200 ha khu vực ga cuối Cà Mau.

CT Group cho biết, đã ký hợp đồng với Tổng công ty Thiết kế đường sắt Trung Quốc (CRDC) để nghiên cứu, lập báo cáo tiền khả thi. Nếu được chấp thuận, dự án có thể khởi công năm 2027 và hoàn thành, khai thác thương mại vào giai đoạn 2031 – 2032.