Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Tin 24/7

CSGT Đồng Nai bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da heo thối

Rạng sáng ngày 13/8, lực lượng CSGT Suối Tre, Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ một xe tải chở hơn 2,1 tấn da heo đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Huyền Hương
CSGT Đồng Nai bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da heo thối
#CSGT Đồng Nai #bắt giữ xe tải #da heo thối #giao thông Đồng Nai #xe chở hàng cấm #quản lý vận tải

Bài liên quan

Video

Vĩnh Long: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn không rõ nguồn gốc

Công an Vĩnh Long đang điều tra vụ việc vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng về Cần Thơ. Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sáng 5/8, tin từ Công an P.Cái Vồn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng được phát hiện trên địa bàn.

Vĩnh Long bắt vụ vận chuyển 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng
Xem chi tiết

Video

Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng

Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.

Lừa đảo bùa ngải online

Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.

Xem chi tiết

Tin 24/7

'Bắt cóc online' ở TPHCM: Giải cứu 2 nam sinh trong một đêm

Chỉ trong một đêm, hai nam sinh đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Cả hai đã được cảnh sát giải cứu trước khi mất tài sản lớn.

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" trong một đêm.

Bắt cóc online tại TP.HCM: Giải cứu em H và M sinh trong đêm
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Phát động 65 ngày hướng về nhân dân Cuba

Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).