CSGT Đồng Nai bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da heo thối

Vĩnh Long: Phát hiện vụ vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn không rõ nguồn gốc
Công an Vĩnh Long đang điều tra vụ việc vận chuyển hơn 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng về Cần Thơ. Vụ việc một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Sáng 5/8, tin từ Công an P.Cái Vồn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, xử lý 13 tấn dầu ăn đã qua sử dụng được phát hiện trên địa bàn.
Lừa đảo bùa ngải online: Cảnh giác trước lời rao giảng
Công an Cần Thơ đã khởi tố 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một người livestream, người còn lại đóng giả "thầy bùa" để thực hiện các nghi thức mê tín.
Cơ quan chức năng vừa khởi tố hai đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc livestream bán “bùa ngải” trên mạng xã hội. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về hiện tượng lừa đảo tinh vi, lợi dụng niềm tin tâm linh của nhiều người để trục lợi.
'Bắt cóc online' ở TPHCM: Giải cứu 2 nam sinh trong một đêm
Chỉ trong một đêm, hai nam sinh đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo qua điện thoại. Cả hai đã được cảnh sát giải cứu trước khi mất tài sản lớn.
Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 2 nạn nhân bị "bắt cóc online" trong một đêm.
