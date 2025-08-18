C.P. hụt thu gần 6.000 tỷ đồng tại Việt Nam sau lùm xùm heo bệnh

Trong quý II vừa qua, doanh thu của C.P. Foods tại thị trường Việt Nam đạt 26,2 tỷ baht, tương đương 21.200 tỷ đồng quy đổi, giảm tới 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu C.P. Foods tại thị trường Việt Nam đã giảm 21% trong quý II, tương đương mức giảm ròng hơn 5.600 tỷ đồng. Ảnh: CP.

Theo báo cáo tài chính quý II/2025, C.P. Foods ghi nhận tổng doanh thu toàn cầu 291,8 tỷ baht (tương đương 8,99 tỷ USD), trong đó Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là 3 thị trường chủ lực, đóng góp tới 64% tổng doanh thu.

Riêng tại Việt Nam, C.P. Foods ghi nhận doanh thu quý II đạt 26,2 tỷ baht (khoảng 21.200 tỷ đồng quy đổi theo tỷ giá hiện tại), giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam cũng là thị trường duy nhất ghi nhận đà sụt giảm, trong khi doanh thu tại Thái Lan, Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đều tăng trưởng. Việc sụt giảm tại Việt Nam đã kéo lùi kết quả hợp nhất của tập đoàn, khiến tổng doanh thu toàn cầu giảm 1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung nửa đầu năm 2025, C.P. Foods mang về 53,8 tỷ baht (khoảng 43.600 tỷ đồng) tại Việt Nam, giảm 15% so với năm trước.

Doanh thu chủ yếu đến từ mảng chăn nuôi với 36,4 tỷ baht (29.500 tỷ đồng), tương đương mức giảm 19%. Mảng thức ăn chăn nuôi cũng giảm 15% với 13,1 tỷ baht (10.600 tỷ đồng) và mảng thực phẩm đạt 4,2 tỷ baht (3.400 tỷ đồng). Điểm sáng hiếm hoi là mảng thực phẩm tăng nhẹ 1%, đạt doanh thu 4,2 tỷ baht (3.400 tỷ đồng), cho thấy nhu cầu thị trường vẫn ổn định ở lĩnh vực này.

Trong báo cáo kết quả kinh doanh, C.P. Foods không đưa ra chi tiết về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như biến động tỷ giá khi đồng baht tăng giá so với tiền Đồng Việt Nam, hay việc tập đoàn nâng tỷ lệ sở hữu tại C.P. Việt Nam lên 100% sau khi mua lại phần vốn của Itochu (Nhật Bản) hồi tháng 4.