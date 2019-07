YouTuber đã khoe đập hộp iPhone 11 Max

Kênh YouTube có tên Amazing Unboxing vừa đăng tải video " trải nghiệm iPhone 11 Max" với ba phiên bản màu vàng, bạc và đen. Đến tháng 9, Apple mới chính thức công bố những mẫu iPhone mới, và loạt điện thoại trong video này chưa thể xác thực. Trang 9to5mac cho rằng chiếc di động này được tạo ra dựa trên những thông tin rò rỉ gần đây. Mặt lưng của máy được hoàn thiện từ kính. Điểm nổi bật nhất là cụm 3 camera đặt nhô lên hẳn so với bề mặt. Nguồn tin từ trang Macotakara cho biết hệ thống camera của iPhone mới sẽ có một ống kính thường, một ống kính góc siêu rộng và một ống kính telephoto. Tốc độ lấy nét và chụp của máy (theo video) là khá chậm. Theo 9to5mac, đây không phải là iPhone thế hệ mới nguyên mẫu do Apple sản xuất nên thiết bị được chạy trên hệ điều hành Android và tùy biến lại cho giống giao diện iOS. Ở mặt trước, model này có màn hình khá lớn, phần notch được làm to và thô hơn so với iPhone XS Max. Bên cạnh "iPhone 11 Max", reviewer của kênh YouTube Amazing Unboxing còn gây chú bởi những ngón tay dài và bẩn. Nhiều tài khoản đã bình luận yêu cầu anh chàng này vệ sinh ngón tay, trong khi một người xem khác gửi đường link mua đồ cắt móng tay dưới video. Ngày 3/7, truyền thông Trung Quốc đưa tin "táo khuyết" đang có kế hoạch giới thiệu iPhone mới với mức giá dễ chịu dành riêng cho thị trường này. Để cắt giảm chi phí, Apple có thể thay thế công nghệ Face ID đắt tiền trên những chiếc iPhone mới bằng cảm biến vân tay trong màn hình. Trước đó, trang WSJ từng tiết lộ chiếc iPhone 11 cao cấp nhất sẽ được trang bị màn hình 6,5 inch. Reuters cho biết thêm cả 3 mẫu máy này đều sẽ được trang bị màn hình OLED, bao gồm cả model có giá bán rẻ nhất. Theo Business Insider, Apple sẽ giới thiệu ba mẫu iPhone vào tháng 9 trong đó có hai model cao cấp và một sản phẩm giá rẻ kế nhiệm iPhone XR. Giá bán của thế hệ iPhone tiếp theo được dự đoán từ 750 USD cho iPhone XR 2019, iPhone XS 2019 từ 1.000 USD và 1.100 USD cho iPhone XS Max 2019.

