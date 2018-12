Xuất hiện hình ảnh của Galaxy S10 Plus với kiểu dáng mới

91Mobiles và @OnLeaks vừa đăng tải hình ảnh chi tiết về thiết kế của mẫu Galaxy S10 Plus lên mạng xã hội. Những hình ảnh lộ diện này gần như đầy đủ và trùng khớp với những thông tin đã rò rỉ trước đây. Theo hình ảnh rò rỉ, Galaxy S10 Plus có ngôn ngữ thiết kế màn hình cong đặc trưng của Samsung. Điểm gây chú ý ở phần mặt trước của máy đến camera selfie kép có độ phân giải 8 MP và 5 MP nằm ở góc bên phải trong màn hình. Thiết kế camera selfie nằm trong màn hình cũng đã rò rỉ với mẫu Galaxy A8s, được Samsung đặt tên Infinity O-style. Máy có hệ thống 3 camera với độ phân giải 16, 16, 13 MP được đặt ngang thay vì dọc như Galaxy A7 hay A9 2018. Đồng thời, phần mặt lưng của máy có các phiên bản màu gradient, được xem là xu hướng trong năm 2018. Lần này Samsung đã loại bỏ cảm biến vân tay ở phần mặt lưng, nên khả năng cao hãng sẽ tích hợp cảm biến vân tay trong màn hình như Oppo R17 Pro hay Huawei Mate 20 Pro… Galaxy S10 Plus sẽ được trang bị màn hình super AMOLED 6,44 inch 2K. Máy dùng chip Exynos 9820 hoặc Snapdragon 8150, RAM 6 GB và bộ nhớ trong thấp nhất 128 GB cùng pin 3.700 mAh. Bên cạnh đó, model này được chạy trên nền tảng Android 9 và tuỳ biến theo giao diện One UI mới. Giao diện One UI được kỳ vọng sẽ giúp trải nghiệm sử dụng trở nên thông minh hơn, hỗ trợ các thao tác một tay thuận tiện hơn. Samsung Galaxy S10 sẽ được giới thiệu vào ngày 24/2 tại triễn lãm Mobile World Congress 2019 giống như cách mà Samsung đã từng làm với thế hệ trước. Ngoài ra, các phiên bản khác như Galaxy S10 và S10 Lite cũng được mong chờ xuất hiện trong sự kiện này. Hiện tại, thông tin về giá bán của các mẫu Galaxy S10 vẫn chưa được tiết lộ.

