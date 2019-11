Xiaomi ra mắt tủ gương thông minh, giá chỉ 28 USD

Xiaomi vẫn tiếp tục ra mắt thêm những thiết bị mới để làm phong phú thêm hệ sinh thái vốn đã rất rộng lớn của mình. Mới đây, Xiaomi ra mắt một chiếc tủ gương thông minh Smart Mirror Cabinet. Đây là sản phẩm thứ 440 trên nền tảng gây quỹ cộng đồng của Xiaomi.

Chiếc tủ gương thông minh này có giá 199 nhân dân tệ (khoảng 28 USD), và được trang bị một số tính năng thông minh.

Tủ gương thông minh Xiaomi Smart Mirror Cabinet được trang bị 252 bóng đèn LED, chia thành 2 dài dọc theo chiều dài của gương để đảm bảo độ sáng cần thiết. Xiaomi cho biết mức độ sáng có thể điều chỉnh trong khoảng 2.700K - 6.500K. Giống như nhiều sản phẩm khác, chiếc gương thông minh của Xiaomi có thể kết nối với ứng dụng Miji trên smartphone. Ứng dụng này cung cấp tính năng điều chỉnh độ sáng, thay đổi màu sắc và kích hoạt bộ sưởi.

Do gương đặt trong phòng tắm có thể bị mờ do hơi nước, gây bất tiện khi sử dụng. Do đó, Xiaomi đã tích hợp trong chiếc gương này một bộ sưởi PET. Khi kích hoạt, bộ sưởi sẽ làm nóng và giúp mặt gương không còn bị mờ bởi hơi nước nữa. Bộ sưởi có tính năng tự tắt để đảm bảo an toàn.

Chiếc tủ gương có màu trắng và thiết kế đơn giản giống với nhiều sản phẩm khác của Xiaomi. Chiếc gương có thể mở ra để lộ tủ bên trong, có thể sử dụng làm tủ thuốc. Bên cạnh đó thiết kế đặc biệt còn giúp tùy chỉnh độ cao của chiếc gương.

Mặt gương có thể tùy chỉnh các thông số độ sáng bằng cảm ứng, bảng điều khiển này cũng không bị ảnh hưởng nếu bị ướt. Nhờ đó người dùng không phải lúc nào cũng mang smartphone vào phòng tắm để điều khiển.