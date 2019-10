Xiaomi ra mắt máy lọc không khí Mi Air giá bán 239 USD

Bên cạnh việc sản xuất smartphone, Xiaomi cũng có cả một hệ sinh thái khổng lồ với đủ loại sản phẩm và phụ kiện, trong đó bao gồm các mẫu máy lọc không khí Mi Air Purifier vốn có chất lượng khá tốt nhưng giá cả lại khá phải chăng.

Mới đây nhất, Xiaomi đã ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng máy lọc không khí Mi Air Purifier Pro với tên mã Pro H. Đúng như tên gọi, đây là phiên bản cao cấp được tích hợp khá nhiều tính năng và công nghệ lọc mới nhất của hãng công nghệ Trung Quốc, với giá bán khoảng 239 USD.

So với phiên bản Mi Air Purifier Pro ra mắt trước đó, diện tích làm sạch không khí của phiên bản nâng cấp Pro H lớn hơn đáng kể, từ mức 60m2 được nâng cấp lên tới 72m2, rất thích hợp để đặt ở văn phòng làm việc, căn hộ chung cư hay không gian nhà ở lớn. Điều này là do công suất lọc của Air Purifier Pro H đã được "lên đời". Cụ thể, tốc độ làm sạch không khí (CARD) của Pro H lên tới 600m3/h, cao hơn so với Air Purifier Pro (500m3/h).