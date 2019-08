Xiaomi ra laptop gaming - chip Intel thế hệ 9, từ 1.080 USD

Mi Gaming Laptop 2019 có thiết kế tối giản, không hầm hố như những đối thủ đến từ ROG, Acer Nitro hay HP Palivion. Mặt lưng của model này không có bất kỳ logo nào của Xiaomi, các góc cạnh vuông vức, mạnh mẽ. Máy có màn hình 15,6 inch, độ phân giải Full HD và có tần số quét 144 Hz. Bên cạnh đó, phần viền của model này được làm mỏng, tỷ lệ màn hình so với thân máy chiếm 81%, góc nhìn rộng 178 độ. Phần bàn phím của máy được trang bị hệ thống LED-backlight 4 màu. Đồng thời, bàn phím trên chiếc laptop này cũng hỗ trợ lên tới 30-key rollover, cho phép các thao tác trên phím khi chơi game được nhanh nhạy và chính xác. Model này được trang bị quạt làm mát 12 V và có 4 quạt tản nhiệt dưới thân máy nhằm đảo bảo hiệu suất, nhiệt độ khi người dùng chơi game hay xử lý các tác vụ nặng trong thời gian dài. Touchpad của Mi Gaming thế hệ 2019 được làm từ chất liệu kính, kích thước khá to. Chiếc laptop này có pin 55 Whr, thời lượng sử dụng khoảng 4,5 giờ duyệt web hoặc 4 giờ xem video. Chiếc laptop này có 4 cổng USB 3.0, 1 cổng mạng LAN, 1 cổng microUSB, 1 giắc cắm tai nghe 3,5 mm, 1 cổng đầu ra HDMI và đầu đọc thẻ 3 trong 1. Mặc dù kích thước vẫn như nhau (364 x 265.2 x 20,9 mm), phiên bản 2019 có trọng lượng 2,6 kg, nhẹ hơn so với 2,7 kg của model năm ngoái.Cấu hình của Mi Gaming Laptop 2019 bao gồm chip Intel Core i5, i7 thế hệ thứ 9, Card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1660Ti, RAM DDR4 8 GB, 16 GB và ổ cứng SSD PCIe 512 GB.

