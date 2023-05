Vi An - KOL ảo thế hệ mới của Việt Nam gây sốt

Vi An ăn bún riêu. Ảnh: ADT Creative

Vi An - người ảo với chất lượng hyper-realistic - chính là tín hiệu đáng mừng, chứng minh thế mạnh về nhân sự và công nghệ của Việt Nam trên thị trường quốc tế. Khán giả đã được 1 phen trầm trồ với sự kiện ra mắt Vi An - Virtual influencer (người ảnh hưởng ảo) với chất lượng siêu thực lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam.



Vi An sở hữu vẻ ngoài dễ mến, khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, thần thái sống động, chất lượng hình ảnh chân thật. Nhiều người bất ngờ khi Vi An đã hoạt động trên Instagram từ năm 2022 nhưng không ai phát hiện ra đây là người ảo. Thậm chí, Vi An từng gây sốt với bộ hình collab cùng Anh Tú - Diệu Nhi và clip trò chuyện cùng Tun Phạm với chất lượng chân thực rất cao.

Vi An và Diệu Nhi. Ảnh: ADT Creative Vi An và Anh Tú. Ảnh: ADT Creative

Trào lưu KOL ảo toàn cầu

Theo Adweek, ước tính có gần 200 người ảo đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực trên toàn thế giới. Tờ Candid Platform cho biết năm 2022, thị trường này đã đạt đến quy mô là 4,6 tỷ đô la và sẽ tăng 26% vào năm 2025. Với lợi thế lớn từ việc nói không với scandal, có thể tương tác ngày đêm không giới hạn, đến khả năng biến hoá ngoại hình đa dạng, các thương hiệu lớn trên thế giới đã lựa chọn sản phẩm số hoá này làm đại sứ thương hiệu như Ikea, Samsung, Porsche v.v.

Ảnh: ADT Creative

Hiện nay, trên thị trường, độ chân thực của người ảo được chia thành 3 mức độ: Hoạt hình (animated) - người ảo với đồ hoạ thiên nhiều về tạo hình 3D. Bán thực (semi-real) - người ảo có tỷ lệ cơ thể khớp với người thực, tuy nhiên có thể dễ dàng nhận ra sự “ảo" thông qua làn da, mái tóc, đôi mắt. Và siêu thực (hyper-real) - người ảo có tạo hình y hệt người thật, khó có thể nhận ra họ là người ảo nếu không phân tích tỉ mỉ từng chi tiết. Nhiều virtual human nổi tiếng trên thế giới như Lil Miquela của Mỹ, AiLynn của Thái Lan hay Naevis (một thành viên ảo của nhóm nhạc Aespa) của Hàn Quốc vẫn chỉ dừng ở cấp độ bán thực với nhiều điểm “ảo” dễ nhận ra.

Mức độ “siêu thực" của Vi An. Ảnh: ADT Creative

Việc tạo dựng nên người ảo với những hình ảnh, chuyển động như thật dựa phần lớn vào công nghệ CGI, 3D scanning và Motion Capture cùng những phần mềm chuyên dụng như Houdini, Maya và Unreal Engine. Càng đạt đến mức độ “siêu thực" thì càng đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết sâu về công nghệ tiên tiến và chuyên môn cao về mỹ thuật.

Khẳng định vị trí Việt Nam trên bản đồ metahuman

Năng lực công nghệ của Việt Nam lần nữa được khẳng định trong lĩnh vực metahuman với sự xuất hiện của Vi An - người ảo với tạo hình siêu thực từ làn da, mái tóc, ánh mắt, rất khó để nhận ra những hình ảnh của cô là một sản phẩm số. Trước đây đội ngũ kĩ thuật của Việt Nam cũng được biết đến trên thế giới với thế mạnh làm hậu kì và kĩ xảo cho các phim bom tấn như Công viên kỉ Jura, Biệt đội anh hùng Avengers, Robot đại chiến Transformers, Aquaman…

Tên gọi Vi An mang ý nghĩa niềm tự hào đại sứ ảo do đội ngũ Việt Nam tạo dựng và phát triển. Ảnh: ADT Creative

Dễ dàng nhận ra Vi An có sự khác biệt lớn trong tạo hình so với những bậc anh - chị người ảo đi trước tại thị trường Việt. Vi An được biết đến là một người mẫu ảo và một nhà sáng tạo nội dung với kênh Instagram với cộng đồng hơn 38K followers chỉ trong thời gian ngắn. Tên gọi Vi An được lấy từ những chữ cái đầu trong từ Việt Nam, với niềm tự hào là đại sứ ảo do đội ngũ Việt Nam tạo dựng và phát triển.

“Để tương tác với khán giả được chân thật và tự nhiên nhất, tạo hình và thiết kế của Vi An phải được phát triển dựa theo trường phái photorealism - siêu thực. Việc này đòi hỏi sự kết hợp giữa hiểu biết sâu về công nghệ tiên tiến và chuyên môn cao về mỹ thuật” - Ông Thế Duy, Giám đốc công ty ADT Creative, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào marketing, chia sẻ về quá trình phát triển người ảo siêu thực này.

Đầu tiên, kĩ năng sử dụng sử dụng các phần mềm đồ họa chuyên nghiệp hiện đại nhất như Houdini, Unreal Engine, Maya là không thể thiếu để tạo ra hình ảnh làn da, mái tóc, đôi mắt và mô phỏng lại chuyển động của quần áo, tóc con người một cách chân thật nhất.

Bên cạnh đó, việc sử dụng các hệ thống motion capture - ghi hình chuyển động đa dạng cũng cần thiết và đóng vai trò quan trọng để tạo ra những cử chỉ chân thât, đem “sự sống” tới cho nhân vật.

Vi An chill tại nhà. Ảnh: ADT Creative

Và tất nhiên, là một trong những xu thế công nghệ được quan tâm và phát triển nhất hiện nay, AI hay cụ thể là Machine Learning cũng được sử dụng để tạo ra giọng nói, khả năng tương tác với khán giả và cải thiện quy trình sản xuất người ảo nói chung.

Được biết ADT Creative, với năng lực cốt lõi về mặt công nghệ, đã là đơn vị đầu tiên mang công nghệ 3D CGI, AR, VR ứng dụng trong marketing tại Việt Nam

Sự xuất hiện của Vi An - người ảo với chất lượng siêu thực hyper-real chính là tín hiệu đáng mừng, chứng minh thế mạnh về nhân sự và công nghệ của ADT Creative cũng như của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hình ảnh ấn tượng của Vi An về hành trình ra đời của người ảo siêu thực tại Việt Nam