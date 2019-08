Từ nhà sáng lập của Android đến "tú ông" môi giới mua dâm

Nhà sáng lập Android - Andy Rubin chào đời ngày 13/3/1963 tại Chappaqua, New York, sau đó tốt nghiệp trường trung học Horace Greeley năm 1981. Năm 1986, Andy hoàn thành chương trình học ngành khoa học máy tính tại ĐH Utica ở New York. Trong giai đoạn 1986-1988, công việc đầu tiên của Andy khi tốt nghiệp là một kỹ sư phần mềm chuyên về ứng dụng robot tại công ty Carl Zeiss X-ray Microscopy ở Thornwood, New York. Ảnh: Twitter Andy Rubin‏. Trong giai đoạn 1988-1999, Andy dành một năm làm việc dưới vai trò kỹ sư phần mềm tại một hiệp hội ở Geneva, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ "định mệnh" sau đó tại quần đảo Cayman với kỹ sư Apple, Bill Caswell đã làm thay đổi hoàn toàn định hướng của Andy. Khi được Andy đề nghị nơi dừng chân, Caswell đã giới thiệu Andy một công việc tại Apple. Ảnh: AP. Andy sau đó gia nhập General Magic, một công ty được thành lập bởi các cựu thành viên của Apple, làm ra các thiết bị máy tính cầm tay năm 1992. Tuy General Magic không có nhiều danh tiếng tại Thung lũng Silicon nhưng vẫn mang đến những sự đột phá nhất định trong lĩnh vực công nghệ. Công ty đã phá sản vào năm 2012 và từng tập hợp một đội ngũ kiệt xuất bao gồm các cái tên như Megan Smith (cựu Phó chủ tịch Google), Kevin Lynch (hiện là Phó chủ tịch công nghệ tại Apple) và cả chính Andy Rubin. Ảnh: Twitter General Magic. Andy thành lập công ty đầu tiên, Danger vào năm 1999 và sau đó phát minh ra tiền thân của dòng sản phẩm nổi tiếng từ T-Mobile, Sidekick. Sản phẩm Hiptop của Danger thậm chí còn sở hữu một kho ứng dụng và lưu trữ đám mây. Ngoài ra, trình duyệt mặc định của nó còn được đặt là Google, vốn được đồng sáng lập Larry Page mô tả "tuyệt vời" khi được Andy tặng thiết bị trong cuộc gặp năm 2002. Andy Rubin sau đó rời Danger năm 2004. Ảnh: AP. Bước tiến thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Andy Rubin, Android ra đời vào năm 2003. Khi mới ra đời, Android hướng tới sứ mệnh tạo ra một hệ điều hành mã nguồn mở cho điện thoại. Tên của công ty được xuất phát từ biệt danh "Android" mà các đồng nghiệp tại Apple tặng cho Andy vì sự ám ảnh về robot. Ngày 12/7/2005, Google mua lại Android với giá 50 triệu USD và thương mại hóa vào năm 2007. Ảnh: Droid Life. Sau thương vụ, Andy ở lại Google với tư cách Phó chủ tịch cấp cao mảng di động trong thời gian gần một thập kỷ. Năm 2014, Andy rời Google và được đích thân đồng sáng lập Google Larry Page công khai chúc "những điều tốt đẹp nhất". Andy cho biết rời Google để xây dựng một "vườn ươm" công nghệ để giúp phát triển các công ty khởi nghiệp có sự quan tâm đến việc xây dựng phần cứng. Năm 2015, Andy bắt đầu với quỹ đầu tư mạo hiểm Playground Global. Ảnh: Reuters. Dự án khởi nghiệp gần đây nhất của Andy có tên Essential, sản xuất các smartphone chạy hệ điều hành Android được thành lập năm 2016. Năm 2017, Essential ra mắt mẫu smartphone PH-1 nhưng có doanh số không tốt và phải giảm giá bán từ 699 xuống 499 USD vào tháng 10/2017. Ảnh: Business Insider. Năm 2017, sự nghiệp của nhà sáng lập Android bắt đầu gặp phải những khó khăn. Tháng 11/2017, The Information cho rằng Rubin rời Google vì "một cuộc điều tra nội bộ đã xác định Andy có mối quan hệ bất chính với cấp dưới". Nhà báo Reed Albergotti cho biết Andy đã ngoại tình cùng một người phụ nữ trong bộ phận Android và chính bên quản lý nhân sự của Google đề nghị xử lý kỷ luật đối với Rubin. Ảnh: Getty Images. Trong khoảng thời gian bài viết của The Information được công khai, Andy đã xin nghỉ phép ở Essential nhưng trở lại 2 tuần sau đó. Người phát ngôn của Essential nói rằng Andy đã xin phép vắng mặt để "giải quyết vấn đề cá nhân" trong cuộc họp hội đồng công ty đầu tháng 11. Tháng 5/2018, Essential cho biết đã hủy các kế hoạch sản xuất mẫu smartphone tiếp theo của hãng. Ảnh: Getty. Tháng 10/2018, New York Times công bố một cuộc điều tra gây chấn động. Báo cáo cho rằng phía Google đã trả cho Andy số tiền 90 triệu USD vào năm 2014, ngay cả khi phát hiện ra người phụ nữ ngoại tình với Rubin cáo buộc "anh ta ép cô ấy phải thực hiện quan hệ bằng miệng trong một phòng khách sạn năm 2013". Ảnh: MSN. Andy Rubin phủ nhận cáo buộc này. Cuộc điều tra được thực hiện sau đó đã phanh phui một loạt các mối quan hệ của nhà sáng lập Android này, dựa trên những nguồn tin ẩn danh. Các nguồn tin cho biết với New York Times rằng Andy từng "mắng các nhân viên là ngu ngốc hoặc bất tài". Ngoài ra, Andy cũng đã bị cáo buộc từng hẹn hò với nhiều phụ nữ khác nhau trong khoảng thời gian ở Google và là một trong 3 giám đốc điều hành bị buộc tội các hành vi sai trái về tình dục. Ảnh: Wired. Theo New York Times, "lối thoát" mà đồng sáng lập Google Larry Page cung cấp cho Andy khá phức tạp với số cổ phiếu đáng giá 150 triệu USD. Trong quá khứ, Page từng đề cập đến giá trị của loại cổ phiếu này và vẫn chưa rõ liệu lúc đó Google đã điều tra Andy hay chưa. Ảnh: Reuters. Các nhân viên Google đã tổ chức một cuộc đi bộ biểu tình để phản đối việc xử lý các trường hợp sai trái tình dục của công ty, một tuần sau báo cáo của New York Times. Tháng 1/2019, một cổ đông của Google đã kiện hội đồng quản trị công ty mẹ Alphabet vì che đậy các trường hợp quấy rối tình dục bởi những giám đốc Google. Ảnh: Reuters. Tháng 7/2019, Buzzfeed đã tiết lộ tài liệu rò rỉ từ tóa án mô tả một người phụ nữ có mật danh "M" đang hợp tác cùng Rubin trong một "đường dây tình dục bí mật". Các chi tiết này nằm trong một vụ kiện mà người vợ cũ Rie Hiraburu Rubin gửi lên tòa án nhằm hủy bỏ các thỏa thuận tiền hôn nhân bí mật chỉ được hoành thành 3 ngày trước đám cưới. Hiện tại, Andy Rubin đã giữ im lặng sau tiết lộ về đường dây tình dục bí mật và vẫn là một CEO của Essential, theo trang chủ công ty. Ảnh: AP.

