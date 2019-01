Trước Tết, giá iPhone giảm mạnh tại Việt Nam

Các nhà bán lẻ lớn tại Việt Nam vừa điều chỉnh giá bán của các mẫu iPhone mới. Theo đó, iPhone XS Max 512 GB cùng iPhone XS 256 GB có giá lần lượt là 40 và 31 triệu đồng, giảm 4 triệu đồng. Các phiên bản khác của 2 model này được giảm 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, iPhone X cũng được giảm 2 triệu đồng, còn 23 triệu đồng. iPhone XR và iPhone 8 Plus giảm 1 triệu đồng còn 20 triệu đồng cho phiên bản 64 GB. Các mẫu iPhone cũ hơn như 7 và 6S Plus cũng được giảm 1 triệu đồng cho bản 32 GB còn 13 và 10 triệu đồng. iPhone 6S và các model cũ hơn không được điều chỉnh giá.

"iPhone bắt đầu tăng sức bán khi vào mùa Tết. Tốc độ ghi nhận tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và dự kiến tăng cao hơn nữa vào tuần sát Tết. Model bán chạy nhất là iPhone 7 Plus, do sản phẩm này vừa được giảm giá khá mạnh. Bên cạnh đó, thiết bị vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu sử dụng, giải trí cơ bản của người dùng ", bà Nguyễn Bích Hạnh - đại diện truyền thông của FPT Shop - cho biết.

Ngoài các mẫu iPhone chính hãng, iPhone xách tay ở TP.HCM cũng được điều chỉnh giá nhưng không quá mạnh. Các model từ iPhone X-XS Max được giảm 200.000-400.000 đồng, còn 20,6-26,6 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều chủ hàng cảnh báo giá máy có thể tăng giá trở lại thời điểm 10 ngày trước kỳ nghỉ Tết.

“Hiện tại, sức mua của các mẫu iPhone tăng khoảng 15% so với các tháng trước. Dự kiến, thị trường sẽ sôi động nhất vào khoảng trước Tết một tuần. Lúc này người dùng có thời gian rảnh và nhận được lương thưởng nên sẽ thoải mái hơn khi mua sắm”, anh Minh Tuấn - chủ một hệ thống bán lẻ tại TP.HCM - chia sẻ.

Theo anh Nguyễn Mạnh Hải - chủ cửa hàng trên đường Nguyễn Tiểu La (quận 10, TP.HCM), sức mua của các mẫu iPhone xách tay không có quá nhiều thay đổi so với các tháng trước nhưng sau ngày 15 âm lịch giá bán của iPhone tăng 300.000-500.000 đồng do nhu cầu cao từ khách hàng.

Tại Hà Nội, giá bán của các mẫu iPhone xách tay không có nhiều biến động, duy trì ở mức ổn định. Theo đó, iPhone XR, XS và XS Max có giá khởi điểm từ 17,5 triệu đồng, 24,5 triệu đồng và 26,5 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.

Các mẫu iPhone XS Max và XS được giảm mạnh trong dịp cận Tết. Ảnh: Fobes.

“Giá nhập của những mẫu iPhone mới như XR, XS và XS Max có tăng nhẹ khoảng 200.000 tùy từng phiên bản. Hiện tại, do nhu cầu mua sắm của khách hàng không có nhiều thay đổi nên giá bán vẫn được duy trì như trước”, ông Cao Anh Lai, chủ của một chuỗi cửa hàng chuyên bán iPhone xách tay tại Hà Nội cho biết.



Trong khi đó, những mẫu máy đời cũ như iPhone 7, 7 Plus, 6S Plus được nhiều cửa hàng điều chỉnh giảm giá khoảng 200.000-500.000 đồng. iPhone 7 Plus giảm 500.000 đồng so với trước, xuống mức 9,4 triệu đồng cho phiên bản 32 GB bộ nhớ trong. Mẫu iPhone 6S Plus cũng ổn định ở mức 6,7 triệu đồng cho bản 16 GB bộ nhớ.

“Dự kiến sau ngày 20 âm lịch, khi các thương lái bên Trung Quốc nghỉ Tết, nguồn hàng tại Việt Nam sẽ khan hiếm hơn, lúc này giá bán có thể sẽ tăng”, anh Quang Trung, đại diện một cửa hàng bán iPhone tại Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Ngoài iPhone, các mẫu smartphone Android như Galaxy Note9 chính hãng được điều chỉnh giá khá mạnh. Với phiên bản có bộ nhớ trong 128 GB, máy giảm 5,6 triệu đồng còn 17,4 triệu đồng hay Xiaomi Mi 8 Pro giảm 2 triệu đồng, còn 13 triệu đồng...