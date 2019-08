'Triệu phú USD' gốc Việt vừa vô địch thế giới Dota 2 là ai?

Sau chức vô địch The International 2019 (TI9) cùng đồng đội, Anathan "ana" Pham lọt top 3 game thủ có thu nhập cao nhất dựa trên tiền thưởng giải đấu. Anathan đã kiếm được xấp xỉ 6 triệu USD, chỉ tính riêng tiền thắng giải. Game thủ Anathan Pham cũng trở thành một trong những người đầu tiên vô địch TI 2 lần. Tuyển OG của Anathan cũng là đội đã phá bỏ dớp "không thể vô địch TI 2 lần liên tiếp". Năm ngoái, OG giành chức vô địch dù chỉ được đánh giá thứ 16/20 đội tham dự. Tại TI năm nay, họ đã đi thẳng một mạch đến trận chung kết mà không thua bất kỳ đội nào (Ana ở góc ngoài cùng bên trái). Anathan được cho là nhân tố quan trọng nhất của OG ở cả 2 mùa TI. Anh cùng đội trưởng N0tail dẫn dắt đội tuyển đi vực thẳm sau những vụ lùm xùm liên quan đến nhân sự trước thềm TI8, cho đến hai chức vô địch TI liên tiếp. Anathan Pham sinh năm 1999, mang quốc tịch Australia. Anh đã đem vinh quang về cho quốc gia này khi trở thành người Australia đầu tiên vô địch giải đấu do Valve (cha đẻ Dota 2) tài trợ. Anh cho biết mình chơi game 10h/ngày, đến nỗi không thể thức dậy vào ngày hôm sau để đi học. Anh bỏ học năm 16 tuổi, sang Trung Quốc đầu quân cho tuyển Invictus Gaming và giúp đội tuyển này vô địch giải Major trị giá 160.000 USD tại Bắc Kinh. Kể từ sau khi vô địch những giải đấu lớn nhỏ, gia đình của Anathan mới bắt đầu chấp nhận đây là sự nghiệp của anh ấy, chứ không phải "trò chơi trẻ con". Trở thành triệu phú USD năm 18 tuổi, vô địch 2 lần tại giải đấu eSports danh giá nhất hành tinh cùng nhiều giải lớn nhỏ khác chỉ sau 4 năm thi đấu chuyên nghiệp... thành tích của Anathan không chỉ hiếm trong giới game thủ, mà còn là điều nhiều người khó đạt được. Mẹ của Anathan cho biết anh từng nhút nhát và ngại thể hiện, nhưng Dota 2 và team OG đã giúp anh trở thành và tự tin hơn rất nhiều. Anathan Pham có cha là người Việt gốc Hoa. Anh cùng các anh chị em của mình sống cùng với mẹ từ nhỏ. Chính anh trai của Anathan là người đã thuyết phục mẹ của mình cho phép em trai trở về quê nhà Thượng Hải để thi đấu cho Invictus Gaming, đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời. The International 2019 hiện là giải đấu eSports đắt giá nhất hành tinh với tổng giá trị giải thưởng lên tới 34 triệu USD. Đội tuyển OG của Anathan giành chức vô địch, nhận số tiền thưởng hơn 15 triệu USD và được khắc tên vào chiếc khiến Aegis danh giá.

