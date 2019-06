Top điện thoại dự gây “chấn động” làng công nghệ 2019

Hầu hết các nhà sản xuất điện thoại thông minh đều có một chu kỳ nâng cấp hàng năm và người dùng luôn mong đợi các flagship được ra mắt. Trọng tâm của điện thoại năm 2019 là hướng tới trải nghiệm toàn màn hình thực sự. Một số hãng sẽ làm điều đó với một "lỗ bấm" trong màn hình trong khi những thương hiệu khác sử dụng các cơ chế trượt thông minh và camera bật lên. Cải tiến hiệu suất, nâng cấp camera cũng sẽ được triển khai. Trong hơn 04 tháng qua, người dùng và giới công nghệ đã chứng kiến sự ra mắt của loạt smartphone cao cấp như: dòng Samsung Galaxy S10; Samsung Galaxy Fold; LG G8 ThinQ; Sony Xperia 1; Nokia 9 và Huawei P30 và P30 Pro. Dưới đây là những mẫu điện thoại thông minh cao cấp sẽ ra mắt trong năm nay. BlackBerry Key3

Dự kiến ra mắt: tháng 7

Một chiếc điện thoại có bàn phím vật lý có thể sẽ tiếp tục tồn tại vào năm 2019 và rất có thể nó sẽ được gọi là BlackBerry Key3. Và không chỉ cung cấp bàn phím vật lý, mọi phím sẽ được nhân gấp đôi tính năng nhờ phím tắt và toàn bộ bàn phím hoạt động như một bàn di chuột. Key3 thậm chí có thể gây tiếng vang hơn nếu được tích hợp chip mạnh hơn và camera cải tiến. Ảnh: BlackBerry Key 2. Samsung Galaxy Note 10

Dự kiến ra mắt: Tháng 8 - Tháng 9

Samsung đã đưa sự cố nổ pin Galaxy Note 7 vào dĩ vàng và hãng đã mang đến cho người dùng những chiếc Galaxy Note 8 và Galaxy Note 9 tuyệt vời, với viên pin 4.000mAh lớn, bền và an toàn. Các tín đồ công nghệ hy vọng Galaxy Note 10 sẽ nhân đôi điều này bằng cách tiếp tục phát triển vượt trội về pin, hiệu năng nhanh hơn và mượt mà hơn, nhiều thủ thuật S Pen hơn và camera tốt hơn. Trên hết, người dùng điện thoại Samsung cũng cần nhận được bản cập nhật phần mềm kịp thời vào năm 2019. Ảnh: Galaxy Note 9. Điện thoại di động Xiaomi

Dự kiến ra mắt: Tháng 8 - Tháng 9

Pocophone F1 là sự bất ngờ của năm 2018: một chiếc điện thoại “bom tấn”, cấu hình mạnh mẽ nhưng chỉ có giá 350 USD (tương đương 8,13 triệu đồng). Do đó, nhiều người vẫn mong đợi sự xuất hiện của chiếc Pophone F2 tiếp theo. Điện thoại có thể sẽ được ra mắt vào tháng 8 nếu Xiaomi (công ty đứng sau sản phẩm này) giữ nhịp nâng cấp 1 năm. Ảnh: Xiaomi Pocophone F1. Motorola Moto Z4

Dự kiến ra mắt: Tháng 8 - Tháng 9

Đã gần ba năm kể từ khi Motorola tung ra hệ thống phụ kiện Moto Mods. Dường như đã đến lúc Moto phải từ bỏ phụ kiện này và đi theo một hướng mới với Moto Z4 với trọng tâm là hoàn thiện ba yếu tố cần thiết của một chiếc smartphone hiện đại: hiệu năng, camera và thời lượng pin. Ảnh: Motorola Moto Z3. Loạt iPhone 2019

Dự kiến ra mắt: Thứ Sáu, ngày 21/09

Sự kiện ra mắt lớn nhất trong năm và có tác động mạnh nhất có lẽ thuộc về iPhone của Apple. Hiện tại, vẫn còn hơi sớm để biết chắc chắn Apple sẽ mang tới sản phẩm gì trong tháng 9 này. Tuy nhiên, chúng sẽ có giá cao và sẽ có ba tùy chọn: hai mẫu iPhone cao cấp giá hơn 1.000 USD (khoảng 23,23 triệu đồng) và một chiếc điện thoại thứ ba có giá cả phải chăng hơn.

Apple có đội ngũ phần cứng riêng để tạo ra chip điện thoại nhanh nhất thế giới và phiên bản iPhone năm nay cũng được cho là sẽ giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng hiệu suất điện thoại vào năm 2019. Hiện tại, công ty cũng đang sản xuất chip đồ họa của riêng mình và kính thực tế tăng cường. Ảnh: iPhone 2018. Google Pixel 4 và Pixel 4 XL

Dự kiến ra mắt: Tháng 10

Thị trường công nghệ vào tháng 10/ 2019 sẽ cực kỳ bận rộn nhưng ngôi sao của tháng chỉ có thể là “gia đình” Pixel 4 mới.

Sản phẩm được cho là sẽ có một trong những camera selfie tốt nhất, đẩy ranh giới giữa camera trước và sau trở nên hẹp hơn. Google trước đây đã phải chịu chê bai quá nhiều khi đưa “tai thỏ” cỡ lớn vào Pixel 3 XL nên giới chuyên gia hy vọng hãng này sẽ lắng nghe và thay đổi để đưa ra một thiết kế thanh lịch hơn. Ảnh: Pixel 3 và Pixel 3 XL. OnePlus 7T

Dự kiến ra mắt: Tháng 10

Nửa năm sau OnePlus 7 và OnePlus 7 Pro, OnePlus sẽ tấn công thị trường một lần nữa với OnePlus 7T và 7T Pro - hai điện thoại sẽ được cải tiến cao hơn một bậc và đánh bóng cho tên tuổi “gia đình” OnePlus 7 ban đầu. Ảnh: Concept OnePlus 7T. LG V50 ThinQ

Dự kiến ra mắt: Tháng 10

Điện thoại quan trọng thứ hai trong năm của LG có thể sẽ là LG V50 ThinQ lớn và mạnh mẽ, sẽ được xây dựng trên nền tảng mà LG đặt ra với G8. Như LG đã thông báo, điểm nổi bật của LG V50 sẽ là kết nối 5G. Điện thoại đã được công bố chính thức tại Triển lãm di động toàn cầu - MWC 2019 vào đầu năm nay. Giờ đây, LG đang rất nỗ lực trong việc phân loại kết nối 5G bán thử nghiệm cùng với nâng cấp phần cứng và phần mềm khác. Ảnh: LG V40 ThinQ. Huawei Mate 30 Pro và Mate 30

Dự kiến ra mắt: Tháng 10

Sau khi Huawei “làm mưa làm gió” với P30 Pro hồi đầu năm nay - điện thoại có hệ thống camera rất ấn tượng, cho phép thu phóng ảnh lên tới 10 lần, dòng điện thoại Mate sắp tới thậm chí sẽ còn cao cấp hơn.

Theo truyền thống, dòng Mate sẽ mang tới trải nghiệm điện thoại thông minh toàn diện, theo cách tương tự như Galaxy Note của Samsung. Do đó, giá bán của chúng sẽ không hề “dễ nuốt”. Ảnh: Huawei Mate 20 Pro. Razer Phone 3

Dự kiến ra mắt: Tháng 10

Tương lai của những chiếc điện thoại chơi game Razer là rất lớn. Có tin đồn cho hay Razer Phone 3 sẽ chuẩn bị được xuất xưởng năm 2019, đây thực sự là một tin tuyệt vời cho các game thủ!

Tuy nhiên, Razer Phone 3 sẽ cần phải cải thiện nhiều hơn so với thiết kế hoặc hiệu năng chơi game nếu muốn được người dùng ghi nhận. Ngoài ra, bộ phận camera của điện thoại cũng cần được “thay da đổi thịt” để tương xứng với các flagship cao cấp hiện tại. Ảnh: Razer Phone 2. Xiaomi Mi Mix 4

Dự kiến ra mắt: Tháng 10 - Tháng 11

Dòng điện thoại Mi Mix của công ty Trung Quốc Xiaomi luôn tìm cách làm người dùng ngạc nhiên với thiết kế ấn tượng và các công nghệ tiên tiến. Dòng sản phẩm có thiết kế toàn màn hình, không viền sẽ có thêm một thành viên mới vào cuối năm 2019 cùng với hiệu suất nhanh hơn, viền benzel nhỏ hơn và camera được cải thiện trong khi vẫn có ngoại hình cao cấp. Ảnh: Xiaomi Mi Mix 2.

