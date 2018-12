Tờ Wall Street Journal bị hack, đăng lời xin lỗi PewDiePie

Giao diện trang của Custom Solutions, đơn vị phụ trách quảng cáo của Wall Street Journal vừa bị tấn công. Trên trang web bị hack, dòng chữ lớn “WallStreet Journal xin lỗi công khai PewDiePie” được đăng tải, bên dưới là một lời xin lỗi. Cuối phần xin lỗi, hacker còn cho đăng tải lời kêu gọi ủng hộ PewDiePie để kênh của anh này đạt 80 triệu lượt theo dõi.



Trang web bị hack với lời xin lỗi PewDiePie và kêu gọi bấm theo dõi cho kênh YouTube của anh này. Ảnh: The Verge.

Trang web này ngay lập tức bị gỡ xuống, nhưng hiện tại phiên bản ở thời điểm bị hack vẫn đang được lưu trữ trên Web Archive. Đại diện của WSJ cho biết họ đang điều tra vụ tấn công.



Vụ hack này bắt nguồn từ cuộc cạnh tranh giữa hai kênh có lượng người theo dõi đứng đầu hiện nay trên YouTube là PewDiePie và T-Series, kênh chuyên đăng tải nhạc Ấn Độ. Gần đây, lượng đăng ký của T-Series tăng rất nhanh, hiện đã đạt trên 75 triệu và có thể vượt qua PewDiePie (77 triệu lượt) để trở thành kênh có nhiều người theo dõi nhất trên thế giới.

Điều đó khiến cho những người hâm mộ của PewDiePie khó chịu. Họ đang kêu gọi thêm người đăng ký để PewDiePie giữ được vị trí số một, và Wall Street Journal là một nạn nhân. Người hâm mộ của chàng game thủ vốn không thích tờ báo này. Loạt bài do Wall Street Journal đăng tải năm 2017 về ngôn từ trong video khiến anh chàng này mất hợp đồng với Disney, đồng thời cũng phải bỏ show riêng trên dịch vụ trả tiền YouTube Red.

Người tự nhận là chịu trách nhiệm cho vụ tấn công trên sau đó đã liên lạc và chia sẻ với Motherboard rằng đăng nhập hệ thống của WSJ rất dễ dàng. Theo anh này, mật khẩu đăng nhập hệ thống quản trị thông tin của WSJ là “username” (người dùng). Motherboard chưa thể liên lạc lại để xác nhận đây có đúng là người đã tấn công hay không.

Vào cuối tháng 11/2018, 50.000 máy in đã bị tấn công để in ra giấy kêu gọi ủng hộ kênh YouTube của PewDiePie. Ảnh: Twitter.

Đây không phải là lần đầu tiên một người hâm mộ của PewDiePie gây chuyện để ủng hộ anh này. Vào cuối tháng 11/2018, một hacker đã xâm nhập vào hàng loạt máy in có kết nối Internet, in ra các văn bản kêu gọi người xem đăng ký kênh của anh chàng.



Hacker chịu trách nhiệm sau đó cho biết người này đã quét được tới 800.000 máy in có thể bị tấn công, và quyết định in giấy ở 50.000 máy. Anh cho biết toàn bộ quá trình tìm cách hack và thực hiện chỉ mất 30 phút, và hành động của mình cũng giúp cảnh tình mọi người về nguy cơ an ninh đối với máy in.