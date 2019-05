Tiết lộ 'sốc' công nghệ khiến Animal 4D+ và top ứng dụng 'dậy sóng'

Gần đây, ứng dụng animal 4D+ với khả năng tạo ra những hình ảnh 3D các loài động vật kèm tiếng kêu gây chú ý đặc biệt và "dậy sóng" mạng xã hội. Thực tế, đây là một phương pháp giáo dục bằng thực tế ảo đang được ưa chuộng. Animal 4D+ có được sự "kỳ diệu" vậy là nhờ áp dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường AR. Đây là một ứng dụng trên điện thoại di động cho phép tạo nên những hình ảnh 3D kèm theo âm thanh của một loài vật cụ thể dựa trên một tấm ảnh 2D về loại động vật đó. Animal 4D +: Bằng cách sử dụng 1 điện thoại đã cài đặt ứng dụng Animal 4D+tải về từ kho ứng dụng để quét Card in hình con thú trên điện thoại khác, trên màn hình của bạn sẽ hiển thị con vật sinh động. Ứng dụng Animal 4D + sẽ giúp trẻ em có cái nhìn thực tế hơn về thế giới động vật. Ứng dụng cung cấp cho bạn cả những sự thật thú vị và nhiều thông tin về động vật thông qua A đến Z như Kiến, Hươu cao cổ, Ngựa, Voi và Iguana.Với tùy chọn quét và sử dụng thẻ Animal 4D + Bảng chữ cái, động vật hồi sinh. Có một con hươu cao cổ trên lòng bàn tay hoặc có thể bạn sẽ thích một con sư tử hơn. Ngoài Animal 4D+, công nghệ thực tế tăng cường này đang được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng nổi bật nhất vẫn là các trò chơi, quảng cáo, bảo trì - sửa chữa sản phẩm, y học và giáo dục. AR có thể là tương lai của giáo dục 4.0 với những tính năng thiết thực, AR sẽ góp phần hỗ trợ các mục tiêu học tập cá nhân của sinh viên bằng cách đưa nội dung học lý thuyết vào thực hành, trải nghiệm trực tiếp thông qua tương tác một cách sinh động và tiết kiệm chi phí. Augmented Reality (AR) công nghệ tương tác thực tế ảo hay thực tế tăng cường, là công nghệ đặt một lớp hình ảnh do máy tính tạo ra lên trên hiện trạng thực tế, nó thêm nội dung, thông tin và người ta có thể tương tác với nó. AR được phát triển thành ứng dụng và sử dụng trên các thiết bị di động để trộn các thông tin kỹ thuật số vào thế giới thực, tăng cường nội dung cho thế giới thực, có thể giao tiếp thực ảo với nhau, giúp đưa nội dung học lý thuyết vào thực hành, cho phép người xem trải nghiệm kiến thức thông qua tương tác một cách sinh động. Sự tương tác của đồ họa, âm thanh và các cảm giác cải tiến khác trong môi trường thực tế - tất cả đều được hiển thị trong thời gian và không gian thực. AR không chỉ góp phần đưa nội dung học tập tới học sinh một cách hấp dẫn, mà thông qua đó, học sinh còn đạt được hiểu biết tốt hơn về các khái niệm mà giáo viên đã giải thích trong bài giảng trên lớp hoặc đọc trong sách giáo khoa truyền thống. Công nghệ “biến ảo ảnh thành hiện thực” này đang được ứng dụng trong lớp học tại các quốc gia phát triển trên thế giới. AR sẽ đem đến những trải nghiệm người dùng mới mẻ, mang lại bước tiến mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đây là công nghệ có tiềm năng phát triển trong tương lai. Về nội dung cung cấp, công nghệ AR có hai xu thế chính là nhận diện hình ảnh và nhận diện âm thanh. Tính năng nhận diện hình ảnh cho phép người dùng tìm hiểu sâu về sản phẩm và thúc đẩy sáng tạo. Tính năng nhận diện âm thanh mở ra cơ hội mới cho các công cụ truyền thông trong việc tương tác với người tiêu dùng. Trước Animal 4A+, một ứng dụng AR làm mưa làm gió khác trên mạng là Pokemon Go. Đây cũng là game ứng dụng AR chỉ trong tháng đầu ra mắt đã có doanh thu hơn 200tr đô la, phá mọi kỷ lục các trò chơi trên Google play và Appstore từ trước tới nay.

Pokemon Go là ví dụ điển hình cho AR – người chơi có cảm giác tương tác được với thế giới thực khiến trò chơi thú vị hơn và người chơi có cảm giác chính là nhân vật trong thế giới ảo đó. Tựa game tương tác ảo trên smartphone cho phép người chơi bắt, huấn luyện và trao đổi các Pokémon ảo dựa trên thế giới thực. Cảm giác được phiêu lưu mọi nơi để tìm bắt những con quái vật và khả năng chia sẻ ảnh ngay tức khắc giúp game gây sốt nhanh chóng, bạn có thể vừa đi dạo cùng bạn bè, vừa cùng nhau bắt Pokemon. Ngoài Pokemon Go, rất nhiều ứng dụng và game đều đã được tích hợp AR. Top game AR hay nhất như Brickscape, Egg, Inc., Ingress, Knightfall AR... cũng từng khiến người dùng điên đảo theo. Mời quý vị xem video Cách cài đặt ứng dụng Animal 4D về điện thoại. Video: Youtube.

