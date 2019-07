Thu giữ số mực in giả giá trị 7 triệu usd tại Đông Nam Á

HP vừa công bố kết quả chương trình chống hàng giả và gian lận (Anti-Counterfeiting and Fraud, viết tắt là ACF), một trong những nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức về mức độ nghiêm trọng của thị trường mua bán mực in giả ở Đông Nam Á.



HP tuyên bố thu giữ số mực in giả giá trị đến hơn 7 triệu USD tại Đông Nam Á. Chương trình được thiết kế với mục đích chống lại tình trạng sản xuất và phân phối mực in phun và mực in laser giả. HP cho biết, suốt 15 tháng vừa qua, ACF đã thu giữ một số lượng lớn sản phẩm giả mạo với tổng giá trị lên đến 7,177 triệu USD (khoảng 167 tỷ đồng).



HP đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện hơn 17 cuộc kiểm tra và 5 đợt tịch thu sản phẩm trên khắp các quốc gia Đông Nam Á. Các sản phẩm bị tịch thu bao gồm nhiều thùng mực đã và đang thành phẩm cùng hàng loạt bao bì và nhãn mác giả mạo.

Sản phẩm in làm giả đã và đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp. Sử dụng mực giả là nguyên nhân dẫn đễn việc hỏng hóc của các thiết bị in ấn, đồng thời làm mất đi quyền lợi bảo hành từ nhà sản xuất đối với phần cứng của thiết bị. Không dừng lại ở đó, điều này còn gián tiếp dẫn đến sụt giảm doanh thu và làm gia tăng thời gian chết (khoảng thời gian không cần thiết) cho doanh nghiệp.

HP cho biết họ thường xuyên thực hiện các cuộc kiểm tra tại những cơ sở sản xuất mực in để đấu tranh để bảo vệ lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng. Những nỗ lực này góp phần hạn chế tình trạng mua nhầm mực in phun và mực in laser giả mạo, đồng thời làm chậm khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất mực in giả.

Bên cạnh các hoạt động kiểm tra và tịch thu hàng giả, HP còn cung cấp chương trình kiểm tra quá trình giao hàng Customer Delivery Inspection (CDI) dành cho các doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn, giúp họ thắt chặt việc quản lý hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Đồng thời, HP cũng chủ động bảo vệ đối tác và người tiêu dùng khỏi các nguồn cung cấp mực in trái phép với chứng chỉ kiểm toán nảo vệ đối tác - Channel Partner Protection Audits (CPPA). Vượt qua kì kiểm tra CPPA, các đối tác cung cấp mực in HP có thể tự tin làm việc với khách hàng của họ. Với những nỗ lực này, HP mong rằng, những khách hàng và đối tác của mình có thể hoàn toàn an tâm khi sử dụng mực in 100% chính hãng từ HP.

Thông qua chương trình ACF, HP hy vọng có thể góp phần vào việc bảo vệ các doanh nghiệp khỏi những rủi ro do mực in giả gây ra. Để mua những sản phẩm mực in chính hãng từ HP, các công ty có thể thực hiện theo một số hướng dẫn sau:

- Hãy cảnh giác trước những phương thức bán hàng đáng ngờ như bán sỉ trên các trang web đấu giá trực tuyến, hoặc chào mời giá quá thấp so với các đơn vị khác.

- Chỉ mua từ các nhà phân phối/đại lýđược HP ủy nhiệm, đừng biến thành nạn nhân của hàng giả.

- Nêu rõ yêu cầu mua sản phẩm HP chính hãng khi đặt hàng hoặc mời thầu.