Thót tim điện thoại Huawei phát nổ trong rạp hát

Theo thông tin đăng tải, chiếc điện thoại Huawei Mate 20 Pro bất ngờ phát nổ trong một chương trình biểu diễn của diễn viên hài người Anh Jason Manford khiến cả rạp hát Lyric Theatre (thành phố Salford, Anh) phải sơ tán khẩn cấp.

Chiếc Huawei Mate 20 Pro bị bốc cháy Chiếc smartphone Huawei P20 Pro của một khán giả bất ngờ tỏa nhiệt, bốc khói và phát nổ. Các nhân viên bảo vệ của rạp hát đã nhanh chóng mang chiếc điện thoại ra khỏi rạp hát và gọi điện cho lực lượng cứu hỏa, đồng thời sơ tán khán giả ra bên ngoài.

Sự việc đã khiến cho chương trình bị gián đoạn trong 20 phút để cho lực lượng cứu hỏa xử lý chiếc điện thoại, kiểm tra các vấn đề về hỏa hoạn để đảm bảo không có sự cố nào có thể xảy ra tiếp theo.

Được biết không có ai bị thương sau vụ việc.

Mời quý vị xem video: Lượng người rao bán điện thoại Huawei tăng mạnh

Sự việc khiến cho tình hình của Huawei những ngày gần đây thêm bối rối, sau khi Google, Intel và Qualcomm... tuyên bố ngừng hợp tác với Huawei.

Bộ Thương mại Mỹ ngày 16/5 đã đưa công ty Huawei và các chi nhánh vào danh sách Entity, đồng nghĩa với việc cấm công ty mua các bộ phận và linh kiện từ công ty Mỹ.

Trước đó, Google tuyên bố đã ngưng cấp giấy phép và cắt đứt mọi thỏa thuận chia sẻ sản phẩm với “ông lớn” công nghệ Trung Quốc Huawei , nhưng sau đó lùi thỏa thuận sang đến tháng 8/2019. Huawei sẽ mất quyền truy cập nâng cấp hệ thống điều hành Android, và một số mẫu điện thoại thông minh sắp tới của Huawei không thể mở được ứng dụng Google, bao gồm Google Play Store và Gmail.

Sau động thái của Google, các nhà sản xuất chíp điện tử hàng đầu như Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. và Broadcom Inc. đã thông báo với nhân viên của họ rằng sẽ không cung cấp thiết bị cho Huawei tới khi nào có thông cáo tiếp theo.