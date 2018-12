Tập đoàn viễn thông Anh ngừng sử dụng thiết bị của Huawei

Một gian hàng của Huawei tại Hội nghị Điện thoại Di động Thế giới ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN.

Thông báo này được đưa ra chưa đầy hai tuần sau khi Mỹ kêu gọi các nước đồng minh và công ty viễn thông lớn ở những nước này không sử dụng thiết bị viễn thông của Trung Quốc để tránh rủi ro bị xâm nhập an ninh,



Tờ Wall Street Journal số ra ngày (5/12) bình luận rằng vụ việc đã khiến Huawei mất một trong những đối tác phương Tây lớn nhất và lâu đời nhất. BT cho biết việc tháo dỡ thiết bị truyền tin cốt lõi này là nhằm nâng cấp hệ thống của họ và đã nằm trong kế hoạch của tập đoàn từ hai năm nay.

Thông cáo trên được đưa ra trong bối cảnh Giám đốc Cơ quan tình báo Anh MI6 Alex Younger cho rằng Anh nên đưa ra một số quyết định đối với những hãng viễn thông của Trung Quốc sau khi một số chính phủ các nước khác như Mỹ, New Zealand và Australia đã quyết định không cho thiết bị của Huawei tham gia hệ thống mạng dịch vụ di động 5G của họ.

Theo thông cáo của BT, tập đoàn viễn thông khổng lồ của Anh cho biết hãng đang trong tiến trình gỡ bỏ thiết bị của tập đoàn Huawei ra khỏi mạng cung cấp dịch vụ 3G và 4G và sẽ áp dụng nguyên tắc này đối với cơ sở hạ tầng viễn thông 5G của họ.

Tuy nhiên BI cũng cho biết tập đoàn Huawei vẫn là nhà cung cấp thiết bị quan trọng của họ bên ngoài hệ thống mạng chủ chốt của họ và là một đối tác sáng tạo có giá trị đối với BT.

Quyết định của BT đã giáng một đòn không chỉ là tài chính mà còn mang tính biểu tượng đối với hình ảnh Huawei, một tập đoàn viễn thông lớn chủ yếu phục vụ thị trường Trung Quốc trước khi trở thành đối tác nước ngoài lớn của BT cách đây 15 năm.

Mỹ từ lâu đã coi tập đoàn Huawei là mối hiểm hoạ an ninh và cho rằng Trung Quốc có thể can thiệp vào những thiết bị do họ sản xuất để do thám, phá hỏng các hệ thống viễn thông hoặc gây ra các cuộc tấn công mạng nhân danh Trung Quốc. Trong khi đó, Huawei phủ nhận những cáo buộc này, khẳng định không bao giờ dính vào các hoạt động gián điệp, phá hoại bất cứ chính phủ nào.

Về việc BT tháo dỡ và không sử dụng thiết bị của Huawei nữa, người phát ngôn của Huawei cho biết BT từ lâu sử dụng nhiều nhà cung cấp thiết bị khác nhau và họ nâng cấp công nghệ đã lỗi thời là chuyện bình thường. Người này cũng khẳng định Huawei chưa bao giờ liên quan đến bất kỳ vụ tấn công mạng nào.

Trong thông cáo của mình Huawei cho biết họ đã là đối tác của BT trong suốt 15 năm qua. Kể từ đó đến nay, BT đã luôn vận hành theo nguyên tắc nhiều nhà tham gia khác nhau vào các hệ thống mạng của BT và khẳng định Huawei sẽ tiếp tục làm việc với BT trong thời đại viễn thông 5G.

Huawei là doanh nghiệp đứng số một thế giới về sản xuất thiết bị dùng cho hạ tầng viễn thông, tháp điện thoại và mạng Internet, vượt trên Nokia, Ericsson, và ZTE (cũng của Trung Quốc).