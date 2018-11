So sánh MacBook Air 2018 và MacBook Air 2017

Thiết kế

Về ngoại hình, MacBook Air 2018 trông khá giống MacBook Pro năm ngoái. Tính năng đáng chú ý trên mẫu MacBook Air mới là có cảm biến vân tay Touch ID. Chip T2 không chỉ hỗ trợ khả năng mở khóa sinh trắc học mà còn giúp mã hóa mà còn hỗ trợ trợ lý ảo Siri.

MacBook Air (màu vàng) có nhiều cải thiện về thiết kế và tính năng.

Hơn thế nữa, MacBook Air 2018 cũng học tập được khá nhiều thiết kế từ mẫu MacBook Pro 13 inch năm ngoái. Từ màn hình cho tới bàn phím, loa, cảm ứng trackpad ngoại trừ đèn nền và bản lề kim loại, thiết kế của hai mẫu máy tính là tương tự nhau.

Khi so sánh về kích thước, chiếc MacBook Air mới cũng nhỏ hơn cả về chiều dài và chiều rộng. Về trọng lượng, mẫu laptop này cũng nhẹ hơn, chỉ nặng 2,75 pound (khoảng 1,24kg). Đặc biệt, bàn phím không còn phẳng lì như MacBook Pro mà có thiết kế trũng hơn.

MacBook Air năm nay nhỏ gọn hơn.

Với phiên bản MacBook Air năm nay, Apple lại tiếp tục lược bỏ đi các cổng kết nối. Trong khi phiên bản MacBook Air năm ngoái có khá nhiều cổng: khe cắm SD, 2 cổng Thunderbolt 2, 2 cổng USB A, giắc cắm tai nghe thì phiên bản năm nay cũng được rút gọn như MacBook Pro, chỉ có 2 cổng Thunderbolt 3 và giắc cắm tai nghe.

Hiệu năng

Trong bài kiểm tra hiệu năng Geekbench 4, MacBook Air 2018 chạy chip xử lý Intel Core i5 tốc độ 1,6GHz đã ghi số điểm lõi đơn và đa lõi lần lượt là 4246 và 7788 điểm. Số điểm này cao hơn khá nhiều so với mẫu MacBook Air 2017: 3312 và 5971 điểm.

Điểm hiệu năng giữa 3 mẫu laptop.

Điểm số này cho thấy rõ, chiếc MacBook Air mới có hiệu năng gần bằng MacBook Pro 13 inch năm ngoái trong cả bài kiểm tra lõi đơn và đa lõi (4524 và 9554 điểm). Một điểm cần lưu ý khác nữa là chip xử lý bên trong máy là dòng Intel thế hệ thứ 8, có tốc độ nhanh hơn và chuyển mã HEVC nhanh hơn.

Trong bài kiểm tra Geekbench 4 của Metal, MacBook Air 2018 sở hữu chip xử lý đồ họa Intel UHD 617 ghi được 21865 điểm, vượt xa số điểm của phiên bản năm ngoái – 17970 điểm nhưng vẫn còn thua xa MacBook Pro – 30961 điểm.

Pin và sạc

Thời lượng pin của máy khá dài.

Mẫu MacBook Air năm nay được tích hợp pin công suất 50,3W, thấp hơn một chút so với mẫu MacBook Air năm ngoái – 54W. Tuy nhiên, Apple khẳng định sản phẩm sẽ có tuổi thọ pin lên tới hơn 12 giờ duyệt web, 13 giờ nghe nhạc iTunes. Cổng sạc của máy được thông qua cổng USB C với công suất 30W, chỉ được nâng nhẹ từ công suất 29W so với bản năm ngoái.

Màn hình

Điểm trừ lớn nhất trên phiên bản MacBook Air năm ngoái là màn hình vì nó có độ phân giải quá thấp – 900 x 1440 pixel, sử dụng màn TN LED có góc nhìn hẹp. Do đó, chỉ cần đặt màn hình chéo tầm mắt, chất lượng hình ảnh đã giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, phiên bản năm nay đã được cải thiện nhiều – 1600 x 2560 pixel. Dù có độ phân giải ngang với MacBook Pro nhưng do không hỗ trợ gam màu rộng P3 nên mẫu MacBook Air mới vẫn có độ tương phản thấp hơn. Thêm nữa, độ sáng màn hình của máy chỉ đạt tối đa 234 nit, khá khó nhìn khi sử dụng ngoài trời hay phòng có độ sáng cao.

Bàn phím và trackpad

MacBook Air 2018 sử dụng bàn phím kiểu bướm thế hệ thứ 3 của Apple, tương tự như bàn phím trên MacBook Pro 2018. Tất nhiên, những vấn đề gặp phải của bàn phím thế hệ thứ nhất và thứ hai đã được khắc phục, cho trải nghiệm gõ tốt hơn.

Bàn phím cho cảm giác gõ rất thoải mái.

Chưa hết, phiên bản mới năm nay cũng có cảm ứng trackpad lớn như MacBook Pro 13 inch, chắc chắn quá trình sử dụng sẽ thoải mái hơn so với phiên bản MacBook Air năm ngoái.

Giá bán

Năm ngoái, Apple rao bán MacBook Air với giá khá cao, từ 999 USD (khoảng 23,2 triệu đồng) nhưng phiên bản năm nay còn có giá cao hơn – từ 1199 USD (khoảng 27,8 triệu đồng). Trong khi đó, MacBook Pro 13 inch 2017 và MacBook 12 inch 2017 có giá chỉ cao hơn một chút – 1299 USD (khoảng 30,2 triệu đồng). Vì vậy, bạn nên đắn đo khi chọn mua.

*Giá bán của các sản phẩm trong bài chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ.